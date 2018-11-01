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З початку року від кору в Україні померли 15 осіб

З початку року від кору в Україні померли 15 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 листопада. УНН. З початку поточного року від ускладнень, пов’язаних із кором, в Україні померли 15 осіб. Про це повідомив генеральний директор Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України Володимир Курпіта під час прес-конференції, передає кореспондент УНН.

"Станом на 27 жовтня в Україні зареєстровано 15 летальних випадків від ускладнень кору у 2018 році: в Одеській області – 6 випадків, по 2 випадки – у Львівській і Закарпатській областях, по одному випадку в Івано-Франківській, Кіровоградській, Тернопільській, Миколаївській та Київській областях", - зазначив гендиректор центру.

За його словами, за 9 місяців поточного року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року показники захворювання на кір зросли в 17 разів. Всього станом на 26 жовтня з початку року на кір в Україні захворіло 35 233 особи, в тому числі 21,5 тис. дітей.

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Також В.Курпіта підкреслив, що спалахи кору фіксують в більшості країн Європи, однак понад половини всіх випадків, які зареєстровані в Європі, припадають саме на Україну.

При цьому він додав, що минулого тижня МОЗ зареєструвало пік чергового підйому захворюваності на кір, який почався після закінчення канікул у школярів і студентів восени. 65% хворих не мали профілактичних щеплень від кору. Найчастіше хворіють діти, віком від 5 до 9 років, - очевидно, через пропущене друге щеплення по віку. Також, за його словами, найчастіше захворювання фіксують в тих областях, де найнижчий рівень охоплення щепленнями – зокрема в Одеській, Чернівецькій, Тернопільській, Закарпатській, Івано-Франківській областях.

Нагадаємо, в Україні за останній тиждень на кір захворіли 1319 осіб.

17 жовтня УНН повідомляв, що у Львівській області за тиждень (04.10-10.10) зареєстровано 82 випадки захворювання на кір, в тому числі 71 дитина віком до 17 років, що становить 86,6%. Серед дорослих зафіксовано 11 випадків.

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