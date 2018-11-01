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С начала года от кори в Украине умерли 15 человек

С начала года от кори в Украине умерли 15 человек

Киев  •  УНН

 • 14699 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. С начала текущего года от осложнений, связанных с корью, в Украине умерли 15 человек. Об этом сообщил генеральный директор Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Владимир Курпита во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

"По состоянию на 27 октября в Украине зарегистрировано 15 летальных случаев от осложнений кори в 2018 году: в Одесской области - 6 случаев, по 2 случая - во Львовской и Закарпатской областях, по одному случаю в Ивано-Франковской, Кировоградской, Тернопольской, Николаевской и Киевской областях ", - отметил гендиректор центра.

По его словам, за 9 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатели заболевания корью выросли в 17 раз. Всего по состоянию на 26 октября с начала года корью в Украине заболело 35233 человека, в том числе 21,5 тыс. детей.

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Также В.Курпита подчеркнул, что вспышки кори фиксируют в большинстве стран Европы, однако более половины всех случаев, зарегистрированных в Европе, приходятся именно на Украину.

При этом он добавил, что на прошлой неделе МЗ зарегистрировало пик очередного подъема заболеваемости корью, который начался после окончания каникул у школьников и студентов осенью. 65% больных не имели профилактических прививок от кори. Чаще всего болеют дети в возрасте от 5 до 9 лет, - очевидно, из-за пропущенной второй прививке по возрасту. Также, по его словам, чаще всего заболевание фиксируют в тех областях, где самый низкий уровень охвата прививками - в частности в Одесской, Черновицкой, Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской областях.

Напомним, в Украине за последнюю неделю корью заболели 1319 человек.

17 октября УНН сообщал, что во Львовской области за неделю (04.10-10.10) зарегистрировано 82 случая заболевания корью, в том числе 71 ребенок в возрасте до 17 лет, что составляет 86,6%. Среди взрослых зафиксировано 11 случаев.

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