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Кір на Закарпатті: на карантині вже три райони області

Кір на Закарпатті: на карантині вже три райони області

Київ • УНН

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УЖГОРОД-КИЇВ. 12 лютого. УНН. Відсьогодні, 12 лютого, у Міжгірському районі на Закарпатті введено карантин через захворюваність на кір, повідомили УНН у прес-службі Закарпатської ОДА. Це вже третій район, де через захворювання призупиняють навчально-виховний процес.

“За останні три дні районні медики зафіксували три нові випадки захворювання, крім того, дитячі заклади (ясла, дитсадки, школи) не відвідує значна частина дітей через гострі респіраторні вірусні інфекції. Карантин на Міжгірщині триватиме два тижні — до 25 лютого включно”, — йдеться у повідомлені облдержадміністрації.

“Наразі вирішується питання про доцільність продовження обмежувальних протиепідеміологічних заходів у Тячівському районі. Також відповідні заходи тривають в Іршавському районі. Загалом через кір карантин оголошено на сьогодні у трьох районах області”, — розповіла у коментарі УНН завідувач відділу епідеміологічного нагляду та профілактики інфекційних захворювань Закарпатського лабораторного центру МОЗ України Вікторія Тимчик.

Усього з початку 2018 року в області зафіксовано 740 випадків захворювання на кір, близько 80% хворих — діти до 17 років. За інформацією Закарпатської ОДА, до кінця лютого Закарпаття забезпечене вакциною від кору, паротиту й краснухи за рахунок отриманої з Угорщини гуманітарної допомоги. Обіцяні Міністерством охорони здоров’я України 2 тисячі доз вакцини мають надійти цього тижня.

Як раніше повідомляв УНН, на Закарпатті оголосили карантин через кір.

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