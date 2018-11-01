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За останній тиждень в Україні на кір захворіли більше тисячі людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 листопада. УНН. В Україні за останній тиждень на кір захворіли 1319 осіб. Про це у мережі Facebook повідомила прес-служба МОЗ України, передає УНН.

“В Україні зафіксовано загрозливе зростання захворюваності на кір: лише за останній тиждень на кір захворіли 1319 людей, а з початку року — понад 35 тисяч. Найвищі показники захворюваності і смертності від кору фіксуються в тих областях, де найменше вакцинованих дітей і дорослих”, — йдеться у повідомлені.

Додамо, що при цьому у МОЗ заявляють, що станом на 1 жовтня 2018 року в Україні наявні 713 857 доз вакцини КПК, і вони є в усіх регіонах.

Нагадаємо, проблеми з захворюваністю українців на кір привели до того, що цього року у деяких регіонах країни, зокрема на Закарпатті оголошували карантин.

Як повідомляв УНН у серпні, українки по кілька місяців не могли провакцинувати своїх дітей — необхідні препарати в Україні “на вагу золота”, а про строки їх поставок лікарні та аптеки часто нічого не знали.

Крім того, до вирішення проблем з вакцінацією від кору в Україні, долучилася сусідня країна. Зокрема, у січні, представники уряду Угорщини передали Закарпаттю 8 тисяч доз вакцини від кору, паротиту і краснухи.

Також, на початку року, ЮНІСЕФ доставив в Україну додаткових 220 тисяч доз вакцин від кору.

У січні, Міністерство охорони здоров’я оголосило про проведення службового розслідування щодо нестачі вакцин від кору в окремих регіонах України.

Нагадаємо, що в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун у січні цього року заявила, що у 2018 в Україну будуть поставлені 2 мільйона доз вакцин від кору.

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