ЮНІСЕФ доставив в Україну додаткових 220 тисяч доз вакцин від кору
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ уже доставив в Україну додаткові 220 тисяч доз вакцин від кору. Про це на брифінгу повідомив директор ДУ "Центр громадського здоров'я МОЗ України" Володимир Курпіта, передає УНН.
"ЮНІСЕФ здійснив уже в Україну прискорену поставку вакцин у відповідь на спалах кору у кількості 220 тисяч доз вакцини, які були закуплені на кошти державного бюджету. Наразі вакцини доставлені в аеропорт "Бориспіль", розмитнені, на даний момент перебувають на складі "Укрвакцини" і будуть доставлені в регіони протягом цього тижня", - повідомив Курпіта.
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Як повідомляв УНН, Україна увійшла до трійки країн Європи з найбільшою захворюваністю на кір.