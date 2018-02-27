ЮНИСЕФ доставил в Украину дополнительных 220 тыс. доз вакцин от кори
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Детский фонд ООН ЮНИСЕФ уже доставил в Украину дополнительные 220 тыс. доз вакцин от кори. Об этом на брифинге сообщил директор ГУ "Центр общественного здоровья МОЗ Украины" Владимир Курпита, передает УНН.
"ЮНИСЕФ осуществил уже в Украину ускоренную поставку вакцин в ответ на вспышку кори в количестве 220 тыс. доз вакцины, которые были закуплены на средства государственного бюджета. Сейчас вакцины были доставлены в аэропорт "Борисполь", растаможенны, на данный момент находятся на складе "Укрвакцины" и будут доставлены в регионы в течение этой недели", - сообщил Курпита.
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Как сообщал УНН, Украина вошла в тройку стран Европы с наибольшей заболеваемостью корью.