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За последнюю неделю в Украине корью заболели более тысячи человек

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 ноября. УНН. В Украине за последнюю неделю корью заболели 1319 человек. Об этом в сети Facebook сообщила пресс-служба Минздрава Украины, передает УНН.

"В Украине зафиксировано угрожающий рост заболеваемости корью: только за последнюю неделю корью заболели 1319 человек, а с начала года - более 35 000. Самые высокие показатели заболеваемости и смертности от кори фиксируются в тех областях, где меньше вакцинированных детей и взрослых", - говорится в сообщении.

Добавим, что при этом в Минздраве заявляют, что по состоянию на 1 октября 2018 года в Украине есть 713 857 доз вакцины КПК, и они есть во всех регионах.

Напомним, проблемы с заболеваемостью украинцев корью привели к тому, что в этом году в некоторых регионах страны, в частности на Закарпатье объявляли карантин.

Как сообщал УНН в августе, украински по несколько месяцев не могли провакцинировать своих детей - необходимые препараты в Украине "на вес золота", а о сроках их поставок больницы и аптеки часто ничего не знали.

Кроме того, к решению проблем с вакцинация от кори в Украине, присоединилась соседняя страна. В частности, в январе, представители правительства Венгрии передали Закарпатью 8000 доз вакцины от кори, паротита и краснухи.

Также, в начале года, ЮНИСЕФ доставил в Украину дополнительных 220 000 доз вакцин от кори.

В январе, Министерство здравоохранения объявило о проведении служебного расследования относительно нехватки вакцин от кори в отдельных регионах Украины.

Напомним, что и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в январе этого года заявила, что в 2018 в Украине будут поставлены 2 млн доз вакцин от кори.

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