В Польше обнаружили вспышку кори, среди больных - украинец
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. В Польше зафиксирован рост заболевания корью, один из больных - гражданин Украины, где зафиксирована вспышка этого заболевания. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Польское радио.
Министр здравоохранения страны Лукаш Шумовский сообщил, что "с 31 октября в центральной Польше зарегистрировано 17 случаев заболевания корью, в том числе детей".
"Один из больных - гражданин Украины, где, по официальным данным, с начала года заболели более 35 тыс. человек", - говорится в сообщении.
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По мнению Шумовского, в Польше ситуация с корью находится под контролем - количество больных не увеличивается.
Благодаря высокому уровню вакцинации от кори, как отмечается, стране не грозит эпидемия этого заболевания. Шумовский напомнил, что прививки от кори, также как и от ряда других заболеваний, в Польше являются обязательными.
"Глава ведомства здравоохранения также подтвердил, что правительством обсуждается возможность введения обязательных прививок от кори для граждан стран, не являющихся членами ЕС", - отмечает издание.
Как сообщал УНН, по данным Минздрава, за очередную отчетную неделю корью в Украине заболели 1319 человек, а с начала года - более 35 тысяч. С начала года от кори в Украине умерли 15 человек.