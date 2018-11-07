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Число украинцев с корью приблизилось к антирекорду за годы независимости

Число украинцев с корью приблизилось к антирекорду за годы независимости

Киев  •  УНН

 • 11808 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. При сохранении нынешних темпов распространения кори среди населения Украины, к концу года общий показатель заболеваемости может стать самым высоким за все годы независимости. Об этом сообщила пресс-служба Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения, передает УНН.

"По оперативным данным,.. с начала 2018 года корью заболели 36 455 человек - 14 111 взрослых и 22 344 ребенка. Если уровень заболеваемости останется на таком же уровне, к концу года количество больных корью может превысить самый высокий показатель заболеваемости, который был зафиксирован в Украине с 1991 года (42 724 человека в 2006 году)", - говорится в сообщении.

При этом в центре Минздрава добавили, что лекарств от кори не существует, и единственным способом защититься от болезни является вакцинация.

Больше всего людей заболели корью в:

  • Львовской (всего 7364 человека: 2164 взрослых и 5200 детей);
  • Ивано-Франковской (всего 3612 человек: 971 взрослый и 2641 ребенок)
  • Закарпатской (всего 3459 человек: 672 взрослых и 2787 детей);
  • Одесской (всего 2550 человек: 1274 взрослых и 1276 детей);
  • Киеве (всего 2408 человек: 1491 взрослый и 917 детей);
  • Тернопольской (всего 2120 человек: 773 взрослых и 1347 детей) областях.

От осложнений кори с начала года в стране умерли 15 человек: 11 детей и четверо взрослых.

Впрочем, медики отметили небольшое падение темпов распространения болезни. Так, на протяжении 44-й недели 2018-го корью заболело 1246 человек - 359 взрослых и 887 детей. Это на 5,5% меньше, чем на предыдущей неделе.

Также в ведомстве отметили, что по состоянию на 1 ноября 2018 года в Украине есть 602 193 доз вакцин против кори, паротита и краснухи. Все вакцины доставлены Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ).

Наибольший прирост заболеваемости корью наблюдается как раз в тех областях, где уровень охвата плановой вакцинацией наименьший (Ивано-Франковская, Закарпатская, Львовская области). Риск заболеть увеличивается и из-за совместного пребывания детей в школах и детских садах, больше всего болеют корью дети в возрастной категории 5-9 лет (почти 32% всех детей). Поэтому очень важно, чтобы дети были вовремя привиты по Календарю профилактических прививок, указали в ЦОС.

Напомним, на предыдущей неделе в Украине корью заболели 1319 человек.

Соседние страны предупреждают граждан об эпидемии кори в Украине, а некоторые - в частности, Польша планируют специальные профилактические методы в отношении украинских граждан. Молдова еще летом ввела санитарный контроль в пунктах пересечения границы с Украиной и Румынией.

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