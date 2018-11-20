У Польщі інформують громадян України про щеплення від кору

Згідно з повідомленням, західнопоморський воєводський санітарний інспектор написав лист до батьків про вакцинацію від кору та інформаційну кампанію у школах, у яких вчаться діти громадян України, котрі живуть в регіоні. Акція має заохотити українців робити щеплення.

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“Ми не маємо проблеми із захворюваністю на кір у Західнопоморському воєводстві. Цю акцію ми проводимо профілактично”, — сказала речниця Воєводської санітарно-епідеміологічної станції у Щецині Малґожата Каплан.

Вона додала, що зусилля, спрямовані до українських громадян, які живуть у регіоні, почали у зв’язку з порушенням системи щеплень та численними випадками захворювання на кір в Україні. За інформацією Міністерства охорони здоров’я України, від початку цього року до жовтня зареєстровано понад 32 тисяч таких випадків.

Польське Радіо зазначає, що цьогоріч у Західнопоморському воєводстві виявили два підтверджені випадки захворюваності на кір. Обидва — у жінок з України.

Під час кампанії у дитячі садки та школи, у яких вчаться українські діти, передали лист батькам із закликом робити щеплення; з батьками проводитимуть також бесіди. Листівки про кір, що випустили українською, російською та англійською мовами, з’явилися також, зокрема, у повітових управліннях праці та Відділі з громадянських питань та іноземців Західнопоморського воєводського управління у Щеціні.

“Громадяни України, котрі законно працюють у Польщі, можуть зробити щеплення від кору дітям до 19 років. Вони повинні звернутися до свого сімейного лікаря”, — поінформувала речниця санепіду. Натомість дорослі, котрі хочуть пройти вакцинацію, мусять заплатити кількадесят злотих.

За даними головного санітарного інспектора, від 1 січня до 31 жовтня цього року у Польщі зареєстрували 144 випадки захворюваності на кір. Протягом аналогічного періоду минулого року виявили 59 подібних випадків.

Як раніше інформував УНН, 19 листопада у Вроцлаві в 14-місячної дитини з України виявили симптоми кору. Дитина вже протягом тижня перебуває під наглядом лікарів. Її стан поліпшується. Госпіталізували дитину у зв’язку із клінічними симптомами кору.