Тільки в одному воєводстві Польщі виявили вже 34 випадки кору
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. У Мазовєцькому воєводстві за місяць виявили вже 34 випадки захворювання на кір, серед них кілька випадків — у громадян України. Про це повідомляє УНН з посиланням на “Польське радіо”.
“У Мазовєцькому воєводстві виявили вже 34 випадки захворювання на кір, поінформували у Державній воєводській санітарній інспекції у Варшаві. У столиці Польщі зареєстрували сім подібних звернень; найбільше випадків зараження цією інфекційною хворобою виявили у Прушкувському повіті”, — повідомляє видання.
За даними ресурсу, випадки захворювань були зареєстровані в період з 10 жовтня по 9 листопада. Згідно із повідомленням Державної воєводської санітарної інспекції, у Прушкувському повіті виявили 23 випадки підозр захворювання та безпосередньо випадки захворювання на кір, зокрема 4 з них — у громадян України.
При цьому у виданні уточнили, що у 16 із 23 зареєстрованих випадків вірусна інфекція зачепила дітей. Причому 20 із інфікованих не мали щеплень або медичної довідки, що підтверджує вакцинацію.
У столиці країни, Варшаві, виявили сім окремих звернень про підозру кору. В усіх випадках хворі — це дорослі: четверо громадян Польщі, двоє громадян України та одна особа, — ймовірно, громадянин В’єтнаму.
Речниця варшавської Державної воєводської санітарної інспекції Йоанна Нарожняк наголосила, що це не епідемія, а епідеміологічні спалахи. Водночас, за її словами, переважна більшість осіб, у яких підозрюють захворювання на кір, не були вакциновані проти цієї вірусної хвороби.
Нагадаємо, в Україні за тиждень з 6 по 13 листопада на кір захворіли 1682 людей. Захворюваність на кір зросла на 35% у порівнянні з попереднім тижнем.
При збереженні нинішніх темпів поширення кору серед населення України, до кінця року загальний показник захворюваності може стати найвищим за всі роки незалежності.
Сусідні країни попереджають громадян про епідемію кору в Україні, а деякі — зокрема, Польща, планують спеціальні профілактичні методи щодо українських громадян.