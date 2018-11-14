Хворих на кір в Україні за тиждень побільшало на третину

КИЇВ. 14 листопада. УНН. В Україні за тиждень з 6 по 13 листопада на кір захворіли 1682 людей. Захворюваність на кір зросла на 35% у порівнянні з попереднім тижнем, передає УНН з посиланням на дані МОЗ України.