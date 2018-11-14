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Хворих на кір в Україні за тиждень побільшало на третину

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КИЇВ. 14 листопада. УНН. В Україні за тиждень з 6 по 13 листопада на кір захворіли 1682 людей. Захворюваність на кір зросла на 35% у порівнянні з попереднім тижнем, передає УНН з посиланням на дані МОЗ України.

"За оперативними даними,.. за останній тиждень на кір захворіли 1 682 людини - 506 дорослих і 1 176 дітей (на 35% більше, ніж минулого тижня)", - повідомили у МОЗ.

Так, з початку року на кір захворіло 38 108 людей - 14 609 дорослих і 23 499 дітей, а від ускладнень кору померли 15 осіб - 4 дорослих і 11 дітей.

У МОЗ також заявили, що єдиний спосіб зупинити спалах кору - вакцинація. В усіх областях України достатньо вакцин для планової та посиленої імунізації, запевнили у МОЗ. Станом на 8 листопада 2018 року в Україні наявні 586 260 доз вакцин проти кору, паротиту і краснухи. Усі вакцини доставлені Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ), додали у міністерстві.

Нагадаємо, проблеми з захворюваністю українців на кір привели до того, що цього року у деяких регіонах країни, зокрема на Закарпатті оголошували карантин. Також через спалах кору призупинили навчання у чотирьох школах на Львівщині.

Як повідомляв УНН, цього року українки по кілька місяців не могли провакцинувати своїх дітей - необхідні препарати в Україні - "на вагу золота", а про строки їх поставок лікарні та аптеки часто нічого не знали.

Раніше, у січні, МОЗ оголосило про проведення службового розслідування щодо нестачі вакцин від кору в окремих регіонах України.

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