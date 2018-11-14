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Больных корью в Украине за неделю увеличилось на треть

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КИЕВ. 14 ноября. УНН. В Украине за неделю с 6 по 13 ноября корью заболели 1682 человек. Заболеваемость корью выросла на 35% по сравнению с предыдущей неделей, передает УНН со ссылкой на данные Минздрава Украины.

"По оперативным данным,.. за последнюю неделю корью заболели 1 682 человека - 506 взрослых и 1 176 детей (на 35% больше, чем на прошлой неделе)", - сообщили в Минздраве.

Так, с начала года корью заболели 38 108 человек - 14 609 взрослых и 23 499 детей, а от осложнений кори умерли 15 человек - 4 взрослых и 11 детей.

В Минздраве также заявили, что единственный способ остановить вспышку кори - вакцинация. Во всех областях Украины достаточно вакцин для плановой и усиленной иммунизации, заверили в Минздраве. По состоянию на 8 ноября 2018 года в Украине есть 586 260 доз вакцин против кори, паротита и краснухи. Все вакцины доставлены Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), добавили в министерстве.

Напомним, проблемы с заболеваемостью украинцев корью привели к тому, что в этом году в некоторых регионах страны, в частности на Закарпатье объявляли карантин. Также из-за вспышки кори приостановили обучение в четырех школах во Львовской области.

Как сообщал УНН, в этом году украинцы по несколько месяцев не могли провакцинировать своих детей - необходимые препараты в Украине - "на вес золота", а о сроках их поставок больницы и аптеки часто ничего не знали.

Ранее, в январе, Минздрав объявил о проведении служебного расследования относительно нехватки вакцин от кори в отдельных регионах Украины.

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