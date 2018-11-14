Только в одном воеводстве Польши обнаружили уже 34 случая кори
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. В Мазовецком воеводстве за месяц обнаружили уже 34 случая заболевания корью, среди них несколько случаев — у граждан Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на “Польское радио”.
“В Мазовецком воеводстве обнаружили уже 34 случая заболевания корью, сообщили в Государственной воеводской санитарной инспекции в Варшаве. В столице Польши зарегистрировали семь подобных обращений; больше случаев заражения этой инфекционной болезнью обнаружили в Прушкувском повяте”, — сообщает издание.
По данным ресурса, случаи заболеваний были зарегистрированы в период с 10 октября по 9 ноября. Согласно сообщению Государственной воеводской санитарной инспекции, в Прушкувском повяте обнаружили 23 случая подозрений заболевания и непосредственно случаи заболевания корью, в том числе 4 из них — у граждан Украины.
При этом в издании уточнили, что в 16 из 23 зарегистрированных случаев вирусная инфекция затронула детей. Причем 20 из инфицированных не имели прививок или медицинской справки, подтверждающей вакцинацию.
В столице страны, Варшаве, обнаружили семь отдельных обращений о подозрении на корь. Во всех случаях больные — это взрослые: четверо граждан Польши, двое граждан Украины и один человек, — вероятно, гражданин Вьетнама.
Пресс-секретарь варшавской Государственной воеводской санитарной инспекции Иоанна Нарожняк подчеркнула, что это не эпидемия, а эпидемиологические вспышки. Однако, по ее словам, подавляющее большинство лиц, у которых подозревают заболевание корью не были вакцинированы против этой вирусной болезни.
Напомним, в Украине за неделю с 6 по 13 ноября корью заболели 1682 человек. Заболеваемость корью выросла на 35% по сравнению с предыдущей неделей.
При сохранении нынешних темпов распространения кори среди населения Украины, к концу года общий показатель заболеваемости может стать самым высоким за все годы независимости.
Соседние страны предупреждают граждан об эпидемии кори в Украине, а некоторые — в частности, Польша планируют специальные профилактические методы в отношении украинских граждан.