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В Польше информируют граждан Украины о прививке от кори

В Польше информируют граждан Украины о прививке от кори

Киев  •  УНН

 • 16140 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. В школах одного из регионов Польши для граждан Украины запустили информационную кампанию о прививке от кори. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Польское радио.

Согласно сообщению, Западнопоморский воеводский санитарный инспектор написал письмо к родителям о вакцинации от кори и информационную кампанию в школах, в которых учатся дети граждан Украины, которые живут в регионе. Акция имеет целью поощрить украинский делать прививки.

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“Мы не имеем проблемы с заболеваемостью корью в Западнопоморском воеводстве. Эту акцию мы проводим профилактически”, — сказала пресс-секретарь воеводской санитарно-эпидемиологической станции в Щецине Малгожата Каплан.

Она добавила, что усилия, направленные к украинским гражданам, которые живут в регионе, начали в связи с нарушением системы прививок и многочисленными случаями заболевания корью в Украине. По информации Министерства здравоохранения Украины, с начала этого года по октябрь зарегистрировано более 32 тысяч таких случаев.

Польское Радио отмечает, что в этом году в воеводство обнаружили два подтвержденных случая заболевания корью. Оба — у женщин из Украины.

Во время кампании в детские сады и школы, в которых учатся украинские дети, передали письмо родителям с призывом делать прививки; с родителями проводить также беседы. Открытки о кори, что выпустили на украинском, русском и английском языках, появились также, в частности, в уездных управлениях труда и Отделе по гражданским вопросам и иностранцев Западнопоморского воеводского управления в Щецине.

“Граждане Украины, которые законно работают в Польше, могут сделать прививку от кори детям до 19 лет. Они должны обратиться к своему семейному врачу”, — сообщила пресс-секретарь санэпидем. Зато взрослые, которые хотят пройти вакцинацию, должны заплатить несколько злотых.

По данным главного санитарного инспектора, с 1 января по 31 октября этого года в Польше зарегистрировали 144 случая заболеваемости корью. За аналогичный период прошлого года обнаружили 59 подобных случаев.

Как ранее информировал УНН, 19 ноября во Вроцлаве в 14-месячного ребенка из Украины обнаружили симптомы кори. Ребенок уже в течение недели находится под наблюдением врачей. Ее состояние улучшается. Госпитализировали ребенка в связи с клиническими симптомами кори.

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