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У Польщі через кір госпіталізували українського малюка

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. Вроцлаві в 14-місячної дитини з України виявили симптоми кору. Дитина вже протягом тижня перебуває під наглядом лікарів. Її стан поліпшується. Госпіталізували дитину у зв’язку із клінічними симптомами кору. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Польське радіо".

За словами лікарів, дитина більше не поширює інфекцію, а типовий висип на шкірі вже сходить. Дитина потрапила до лікарні відразу після приїзду з одного з регіонів України, де є вогнище кору. У Польщі вона ні з ким не контактувала.

Працівники Воєводської санітарно-епідеміологічної станції заспокоїли, що у Нижньосілезькому воєводстві немає підтверджених випадків захворюваності на кір.

Як повідомляв УНН, кількість українців з кором наблизилася до антирекорду за роки незалежності.

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Сусідні країни попереджають громадян про епідемію кору в Україні, а деякі – зокрема, Польща, планують спеціальні профілактичні методи щодо українських громадян. Молдова ще влітку ввела санітарний контроль в пунктах перетину кордону з Україною і Румунією.

Українські Національні Новини

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