В Польше из-за кори госпитализировали украинского малыша
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Вроцлаве у 14-месячного ребенка из Украины обнаружили симптомы кори. Ребенок уже в течение недели находится под наблюдением врачей. Его состояние улучшается. Госпитализировали ребенка в связи с клиническими симптомами кори. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Польское радио".
По словам врачей, ребенок больше не распространяет инфекцию, а типичный сыпь на коже уже сходит. Ребенок попал в больницу сразу после приезда из одного из регионов Украины, где есть очаг кори. В Польше она ни с кем не контактировал.
Работники воеводской санитарно-эпидемиологической станции успокоили, что в Нижнесилезском воеводстве отсутствуют подтвержденные случаи заболеваемости корью.
Как сообщал УНН, количество украинцев с корью приблизилось к антирекорду за годы независимости.
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Соседние страны предупреждают граждан о эпидемии кори в Украине, а некоторые - в частности, Польша планируют специальные профилактические методы в отношении украинских граждан. Молдова еще летом ввела санитарный контроль в пунктах пересечения границы с Украиной и Румынией.