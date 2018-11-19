В Польше из-за кори госпитализировали украинского малыша

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106165 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 112596 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 149909 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 144539 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 136490 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128251 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 171172 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118090 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141648 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145409 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Польше из-за кори госпитализировали украинского малыша

В Польше из-за кори госпитализировали украинского малыша

Киев  •  УНН

 • 13333 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Вроцлаве у 14-месячного ребенка из Украины обнаружили симптомы кори. Ребенок уже в течение недели находится под наблюдением врачей. Его состояние улучшается. Госпитализировали ребенка в связи с клиническими симптомами кори. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Польское радио".

По словам врачей, ребенок больше не распространяет инфекцию, а типичный сыпь на коже уже сходит. Ребенок попал в больницу сразу после приезда из одного из регионов Украины, где есть очаг кори. В Польше она ни с кем не контактировал.

Работники воеводской санитарно-эпидемиологической станции успокоили, что в Нижнесилезском воеводстве отсутствуют подтвержденные случаи заболеваемости корью.

Как сообщал УНН, количество украинцев с корью приблизилось к антирекорду за годы независимости.

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Соседние страны предупреждают граждан о эпидемии кори в Украине, а некоторые - в частности, Польша планируют специальные профилактические методы в отношении украинских граждан. Молдова еще летом ввела санитарный контроль в пунктах пересечения границы с Украиной и Румынией.

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