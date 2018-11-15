Спалах кору: за тиждень у Львівській області захворіли близько півтисячі людей

ЛЬВІВ-КИЇВ. 15 листопада. УНН. За останній тиждень, у період з 8 до 15 листопада, у Львівській області кількість хворих на кір зросла. За сім днів медики зареєстрували близько півтисячі хворих. Про це у коментарі УНН повідомила головний епідеміолог Львівської області Наталія Тімко.