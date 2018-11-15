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Спалах кору: за тиждень у Львівській області захворіли близько півтисячі людей

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 15 листопада. УНН. За останній тиждень, у період з 8 до 15 листопада, у Львівській області кількість хворих на кір зросла. За сім днів медики зареєстрували близько півтисячі хворих. Про це у коментарі УНН повідомила головний епідеміолог Львівської області Наталія Тімко.

"Досі щотижня ми фіксували трохи більше сотні хворих. За останній тиждень є істотне збільшення хворих. Така ситуація є тому, що люди невакциновані", – розповіла Тімко.

Також епідеміологиня підтвердила, що на даний момент через спалах кору на карантин закриті чотири школи.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Львові щодня госпіталізують 25-30 осіб, хворих на кір

Як повідомляв УНН, у Львівській області заявили про нову хвилю кору. За даними Львівського обласного лабораторного центру МОЗ, за перший тиждень листопада в області зареєстрували 489 випадки захворювання на кір.

Нагадаємо, з початку цього року від ускладнень, пов’язаних із кором, в Україні померли 15 людей.

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