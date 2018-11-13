У Львівській області заявили про нову хвилю кору

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. На Львівщині нова хвиля підвищення захворюваності на кір. Про під час засідання колегії Львівської ОДА розповіла директорка департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА Ірина Микичак, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".

За її словами, 67% дітей вакциновано. Вона наголосила, що Львівщина повністю забезпечена вакциною.

Як зазначила Ірина Микичак, в резерві є 40 000 доз.

Нагадаємо, за даними Львівського обласного лабораторного центру МОЗ, за тиждень у Львівській області зареєстрували 489 випадки захворювання на кір. Наразі призупинене навчання у чотирьох школах області.

Нагадаємо, з початку цього року від ускладнень, пов’язаних із кором, в Україні померли 15 людей.

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