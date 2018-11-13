У Львівській області заявили про нову хвилю кору
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. На Львівщині нова хвиля підвищення захворюваності на кір. Про під час засідання колегії Львівської ОДА розповіла директорка департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА Ірина Микичак, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".
За її словами, 67% дітей вакциновано. Вона наголосила, що Львівщина повністю забезпечена вакциною.
Як зазначила Ірина Микичак, в резерві є 40 000 доз.
Нагадаємо, за даними Львівського обласного лабораторного центру МОЗ, за тиждень у Львівській області зареєстрували 489 випадки захворювання на кір. Наразі призупинене навчання у чотирьох школах області.
Нагадаємо, з початку цього року від ускладнень, пов’язаних із кором, в Україні померли 15 людей.