Во Львовской области заявили о новой волне кори
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Во Львовской области новая волна повышения заболеваемости корью. Об этом во время заседания коллегии Львовской ОГА рассказала директор департамента здравоохранения Львовской ОГА Ирина Микичак, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".
По ее словам, 67% детей вакцинировано. Она отметила, что Львовская область полностью обеспечена вакциной.
Как отметила Ирина Микичак, в резерве есть 40 тыс. доз.
Напомним, по данным Львовского областного лабораторного центра МЗ, за неделю во Львовской области зарегистрировали 489 случаев заболевания корью. Сейчас приостановлено обучение в четырех школах области.
Напомним, с начала этого года от осложнений, связанных с корью, в Украине умерли 15 человек.