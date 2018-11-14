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У Львові щодня госпіталізують 25-30 осіб, хворих на кір

У Львові щодня госпіталізують 25-30 осіб, хворих на кір

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 листопада. УНН. Щодоби у Львівську обласну клінічну лікарню госпіталізується 25-30 осіб з кором. Про це повідомила головний експерт департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації з епідеміології Наталія Тімко, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".

“За останній тиждень ми зафіксували близько 500 випадків. Щодоби у Львівську обласну клінічну лікарню госпіталізується 25-30 осіб з цією хворобою (кором - ред.). Зараз кожен має прийняти рішення, чи планує захворіти на кір у найближчому майбутньому”, - розповіла Наталія Тімко.

За словами директора департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Ірини Микичак, область більше, ніж на 100% забезпечена ліками.

"Ми маємо 40 тис. доз вакцини, тому її зможуть отримати всі без жодних проблем. Весь цивілізований світ довів, що вакцина — єдиний дієвий спосіб захиститися від хвороби”, - зазначила вона.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Хворих на кір в Україні за тиждень побільшало на третину

Серед хворих на кір у Львівській області 68% невакцинованих, 11% інфікованих — люди, які зробили лише одну вакцину. Наталія Тімко розповіла, що лише 5% двічі вакцинованих людей можуть захворіти на кір, але без ускладнень у вигляді запалень легень чи головного мозку. Люди, які перехворіли, мають довічний імунітет. Проте ті, які не знають про свій вакцинальний статус або мають лише одну дозу вакцини щоденно наражаються на небезпеку.

Як повідомляв УНН, у Львівській області заявили про нову хвилю кору.

Нагадаємо, за даними Львівського обласного лабораторного центру МОЗ, за тиждень у Львівській області зареєстрували 489 випадки захворювання на кір. Наразі призупинене навчання у чотирьох школах області.

З початку цього року від ускладнень, пов’язаних із кором, в Україні померли 15 людей.

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