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Во Львове ежедневно госпитализируют 25-30 человек, больных корью

Во Львове ежедневно госпитализируют 25-30 человек, больных корью

Киев  •  УНН

 • 13987 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Ежесуточно в Львовскую областную клиническую больницу госпитализируется 25-30 человек с корью. Об этом сообщила главный эксперт департамента здравоохранения облгосадминистрации по эпидемиологии Наталья Тимко, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".

"За последнюю неделю мы зафиксировали около 500 случаев. Ежесуточно в Львовскую областную клиническую больницу госпитализируется 25-30 человек с этой болезнью (корью - ред.). Сейчас каждый должен принять решение, планирует ли заболеть корью в ближайшем будущем", - рассказала Наталья Тимко.

По словам директора департамента здравоохранения Львовской ОГА Ирины Микичак, область более чем на 100% обеспечена лекарствами.

"Мы имеем 40 тыс. доз вакцины, поэтому ее смогут получить все без проблем. Весь цивилизованный мир доказал, что вакцина - единственный действенный способ защититься от болезни", - отметила она.

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Среди больных корью во Львовской области 68% невакцинированных, 11% инфицированных - люди, которые сделали только одну вакцину. Наталья Тимко рассказала, что только 5% дважды вакцинированных людей могут заболеть корью, но без осложнений в виде воспалений легких или головного мозга. Люди, переболевшие, имеют пожизненный иммунитет. Однако те, которые не знают о своем вакцинальном статусе или имеют только одну дозу вакцины ежедневно подвергаются опасности.

Как сообщал УНН, во Львовской области заявили о новой волне кори.

Напомним, по данным Львовского областного лабораторного центра МЗ, за неделю во Львовской области зарегистрировали 489 случая заболевания корью. Сейчас приостановлено обучение в четырех школах области.

С начала этого года от осложнений, связанных с корью, в Украине умерли 15 человек.

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