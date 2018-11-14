Во Львове ежедневно госпитализируют 25-30 человек, больных корью
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Ежесуточно в Львовскую областную клиническую больницу госпитализируется 25-30 человек с корью. Об этом сообщила главный эксперт департамента здравоохранения облгосадминистрации по эпидемиологии Наталья Тимко, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".
"За последнюю неделю мы зафиксировали около 500 случаев. Ежесуточно в Львовскую областную клиническую больницу госпитализируется 25-30 человек с этой болезнью (корью - ред.). Сейчас каждый должен принять решение, планирует ли заболеть корью в ближайшем будущем", - рассказала Наталья Тимко.
По словам директора департамента здравоохранения Львовской ОГА Ирины Микичак, область более чем на 100% обеспечена лекарствами.
"Мы имеем 40 тыс. доз вакцины, поэтому ее смогут получить все без проблем. Весь цивилизованный мир доказал, что вакцина - единственный действенный способ защититься от болезни", - отметила она.
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Среди больных корью во Львовской области 68% невакцинированных, 11% инфицированных - люди, которые сделали только одну вакцину. Наталья Тимко рассказала, что только 5% дважды вакцинированных людей могут заболеть корью, но без осложнений в виде воспалений легких или головного мозга. Люди, переболевшие, имеют пожизненный иммунитет. Однако те, которые не знают о своем вакцинальном статусе или имеют только одну дозу вакцины ежедневно подвергаются опасности.
Как сообщал УНН, во Львовской области заявили о новой волне кори.
Напомним, по данным Львовского областного лабораторного центра МЗ, за неделю во Львовской области зарегистрировали 489 случая заболевания корью. Сейчас приостановлено обучение в четырех школах области.
С начала этого года от осложнений, связанных с корью, в Украине умерли 15 человек.