Вспышка кори: за неделю во Львовской области заболели около полтысячи человек
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 15 ноября. УНН. За последнюю неделю, в период с 8 по 15 ноября, во Львовской области количество больных корью выросла. За семь дней медики зарегистрировали около полутысячи больных. Об этом в комментарии УНН сообщила главный эпидемиолог Львовской области Наталия Тимко.
"До сих пор еженедельно мы фиксировали чуть больше сотни больных. За последнюю неделю есть существенное увеличение больных. Такая ситуация сложилась потому, что люди невакцинированные", – рассказала Тимко.
Также епидемиологиня подтвердила, что на данный момент из-за вспышки кори на карантин закрыты четыре школы.
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Как сообщал УНН, во Львовской области заявили о новой волне кори. По данным Львовского областного лабораторного центра Минздрава, за первую неделю ноября в области зарегистрировали 489 случая заболевания корью.
Напомним, с начала этого года от осложнений, связанных с корью, в Украине умерли 15 человек.