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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 105909 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 112028 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 149224 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 143987 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 136243 просмотра

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128103 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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7 марта, 06:35 • 118080 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141642 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145408 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Вспышка кори: за неделю во Львовской области заболели около полтысячи человек

Вспышка кори: за неделю во Львовской области заболели около полтысячи человек

Киев  •  УНН

 • 16535 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 15 ноября. УНН. За последнюю неделю, в период с 8 по 15 ноября, во Львовской области количество больных корью выросла. За семь дней медики зарегистрировали около полутысячи больных. Об этом в комментарии УНН сообщила главный эпидемиолог Львовской области Наталия Тимко.

"До сих пор еженедельно мы фиксировали чуть больше сотни больных. За последнюю неделю есть существенное увеличение больных. Такая ситуация сложилась потому, что люди невакцинированные", – рассказала Тимко.

Также епидемиологиня подтвердила, что на данный момент из-за вспышки кори на карантин закрыты четыре школы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Во Львове ежедневно госпитализируют 25-30 человек, больных корью

Как сообщал УНН, во Львовской области заявили о новой волне кори. По данным Львовского областного лабораторного центра Минздрава, за первую неделю ноября в области зарегистрировали 489 случая заболевания корью.

Напомним, с начала этого года от осложнений, связанных с корью, в Украине умерли 15 человек.

Украинские Национальные Новости

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