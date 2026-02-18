Хвилюватися не варто: експерт про припинення постачання дизелю в Україну з Угорщини та Словаччини

Стосовно припинення постачання дизельного палива до України з Угорщини та Словаччини хвилюватися не потрібно, адже експорт з цих країн не такий вже й великий. Про це у Facebook написав експерт з паливного ринку, директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн, передає УНН.

Деталі

"З приводу угорсько-словацьких постачань хвилюватися не потрібно. Вони не такі великі (до 10% ринку), та й ми без них вже декілька разів опинялись. Востаннє – восени минулого року. Нічого особливого не відбулося. Нам є чим замістити", - написав Куюн.

Водночас він додав, що прем’єр-міністру Угорщини Віктору Орбану навпаки буде непереливки через це рішення.

"Треба стратегічні запаси нафти використовувати, а паралельно возити російську нафту морем і качати її через Хорватію (яка наче погодилась, хоча й заявила про неприпустимість російського нафтового імпорту). Це буде довго і дорого. Всі ці роки Орбан розповідав про неможливість диверсифікації постачань, а як щойно запахло смаженим, побіг до хорватів просити про допомогу з прокачкою. Сподіваюсь, цей факап угорці не пробачать Орбану, бо замість відмови від російської нафти нарощував її закупівлі. І що саме епічне – російські друзі самі зупинили цей потік, атакувавши нафтоперекачувальну станцію в Бродах наприкінці січня", - додав Куюн.

Контекст

Міністр закордонних справ і торгівлі Угорщини Петер Сійярто заявив про рішення Будапешта, що постачання дизельного палива до України буде припинено.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо також зазначив, що "Словаччина може припинити постачання електроенергії до України".