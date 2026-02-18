$43.260.09
Ексклюзив
14:25 • 1606 перегляди
Світла менше, а суми у платіжках більші - як це працює
Ексклюзив
12:34 • 10040 перегляди
Ексклюзив
10:59 • 12942 перегляди
Defence City: фільтр доброчесності чи інструмент блокування розвитку ОПК
Ексклюзив
10:59 • 12942 перегляди
Вирок і амністія завдяки усиновленню дитини: парламентська ТСК має багато питань до директора НАБУ Кривоноса
10:49 • 12167 перегляди
Політична частина переговорів залишається складною, сторони домовилися продовжувати діалог – Зеленський
10:05 • 17498 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення близько двогодинних переговорів у Женеві
09:44 • 21045 перегляди
Зеленський розкрив завдання українській делегації у Женеві після констатації намагань рф затягнути перемовини
18 лютого, 08:42 • 16017 перегляди
У Женеві розпочався другий день переговорів Україна-США-рф - Умєров
18 лютого, 07:55 • 17078 перегляди
Зеленський: Україна запровадила пакет санкцій проти лукашенка
17 лютого, 18:24 • 25654 перегляди
Умєров про мирні переговори у Женеві: завтра політична та військова групи продовжать роботу
Ексклюзив
17 лютого, 14:26 • 39650 перегляди
Примусова паспортизація, а не свідомий вибір - Чийгоз пояснив, як окупанти змушують отримувати паспорти рф у Криму
Хвилюватися не варто: експерт про припинення постачання дизелю в Україну з Угорщини та Словаччини

Київ • УНН

 • 110 перегляди

Експерт Сергій Куюн заявляє, що припинення постачання дизельного палива з Угорщини та Словаччини не є критичним для України. Ці поставки становлять до 10% ринку, і їх легко замінити.

Хвилюватися не варто: експерт про припинення постачання дизелю в Україну з Угорщини та Словаччини

Стосовно припинення постачання дизельного палива до України з Угорщини та Словаччини хвилюватися не потрібно, адже експорт з цих країн не такий вже й великий. Про це у Facebook написав експерт з паливного ринку, директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн, передає УНН.

Деталі

"З приводу угорсько-словацьких постачань хвилюватися не потрібно. Вони не такі великі (до 10% ринку), та й ми без них вже декілька разів опинялись. Востаннє – восени минулого року. Нічого особливого не відбулося. Нам є чим замістити", - написав Куюн.

Водночас він додав, що прем’єр-міністру Угорщини Віктору Орбану навпаки буде непереливки через це рішення.

"Треба стратегічні запаси нафти використовувати, а паралельно возити російську нафту морем і качати її через Хорватію (яка наче погодилась, хоча й заявила про неприпустимість російського нафтового імпорту). Це буде довго і дорого. Всі ці роки Орбан розповідав про неможливість диверсифікації постачань, а як щойно запахло смаженим, побіг до хорватів просити про допомогу з прокачкою. Сподіваюсь, цей факап угорці не пробачать Орбану, бо замість відмови від російської нафти нарощував її закупівлі. І що саме епічне – російські друзі самі зупинили цей потік, атакувавши нафтоперекачувальну станцію в Бродах наприкінці січня", - додав Куюн.

Контекст

Міністр закордонних справ і торгівлі Угорщини Петер Сійярто заявив про рішення Будапешта, що постачання дизельного палива до України буде припинено.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо також зазначив, що "Словаччина може припинити постачання електроенергії до України".

Павло Башинський

