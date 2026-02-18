Волноваться не стоит: эксперт о прекращении поставок дизеля в Украину из Венгрии и Словакии

$43.260.09
51.170.01
ukenru
Эксклюзив
14:25 • 1490 просмотра
Света меньше, а суммы в платежках больше — как это работает
Эксклюзив
12:34 • 9816 просмотра
Defence City: фильтр добропорядочности или инструмент блокирования развития ОПК
Эксклюзив
10:59 • 12861 просмотра
Приговор и амнистия благодаря усыновлению ребенка: у парламентской ВСК много вопросов к директору НАБУ Кривоносу
10:49 • 12095 просмотра
Политическая часть переговоров остается сложной, стороны договорились продолжать диалог - Зеленский
10:05 • 17433 просмотра
Украинская сторона подтвердила завершение около двухчасовых переговоров в Женеве
09:44 • 21001 просмотра
Зеленский раскрыл задачи украинской делегации в Женеве после констатации попыток рф затянуть переговоры
18 февраля, 08:42 • 15993 просмотра
В Женеве начался второй день переговоров Украина-США-рф - Умеров
18 февраля, 07:55 • 17066 просмотра
Зеленский: Украина ввела пакет санкций против лукашенко
17 февраля, 18:24 • 25640 просмотра
Умеров о мирных переговорах в Женеве: завтра политическая и военная группы продолжат работу
Эксклюзив
17 февраля, 14:26 • 39639 просмотра
Принудительная паспортизация, а не сознательный выбор – Чийгоз объяснил, как оккупанты заставляют получать паспорта рф в Крыму
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
3.6м/с
73%
744мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"Успех Трампа": Виткофф заявил о значительном прогрессе в переговорах Украины и России в Женеве18 февраля, 05:31 • 19607 просмотра
Масштабный сбой произошел ночью в работе сервисов Google, YouTube и CloudflarePhoto18 февраля, 06:29 • 22554 просмотра
Делец организовал миллионную схему на поставках войску баллистических очков, которые простреливались, ему объявили подозрение - Генпрокурор18 февраля, 07:39 • 11178 просмотра
Госсекретарь Ватикана: есть значительный пессимизм и не кажется, что есть реальный прогресс в отношении мира в войне в Украине09:27 • 6982 просмотра
Переговоры Украины, США и рф в Женеве завершились - росСМИ09:58 • 16413 просмотра
публикации
Почему НСЗУ и Минздрав игнорируют вопросы журналистов о сотрудничестве со скандальной клиникой Odrex?13:04 • 4948 просмотра
Defence City: фильтр добропорядочности или инструмент блокирования развития ОПК
Эксклюзив
12:34 • 9776 просмотра
Стратегия затягивания: как защита скандального врача Виталия Русакова тормозит судPhoto17 февраля, 10:46 • 51514 просмотра
Госслужба занятости назвала ТОП-10 самых востребованных профессий16 февраля, 18:03 • 66482 просмотра
Земля под скандальной клиникой Odrex: промышленное назначение, медицинский бизнес и уголовное производствоPhoto16 февраля, 14:10 • 73002 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Петер Сийярто
Кирилл Буданов
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Женева
Соединённые Штаты
Венгрия
Одесса
Реклама
УНН Lite
Шайа ЛаБаф устроил драку на Марди Гра с медиками, арестом и танцами во Французском кварталеPhoto12:23 • 2908 просмотра
Звезда сериала "Бумажный дом" Урсула Корберо впервые стала мамойPhoto11:16 • 5256 просмотра
Cardi B со сцены заявила, что больше не состоит в отношениях с отцом своего ребенкаVideo17 февраля, 17:21 • 18532 просмотра
Ирина Билык поразила новым имиджем после бьюти-перевоплощенияVideo17 февраля, 11:43 • 31140 просмотра
Алёна Алёна рассказала о резком ухудшении самочувствия и диагностированном бронхитеPhoto17 февраля, 11:12 • 26345 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Фильм
Отопление
Хранитель

Волноваться не стоит: эксперт о прекращении поставок дизеля в Украину из Венгрии и Словакии

Киев • УНН

 • 80 просмотра

Эксперт Сергей Куюн заявляет, что прекращение поставок дизельного топлива из Венгрии и Словакии не является критическим для Украины. Эти поставки составляют до 10% рынка, и их легко заменить.

Волноваться не стоит: эксперт о прекращении поставок дизеля в Украину из Венгрии и Словакии

По поводу прекращения поставок дизельного топлива в Украину из Венгрии и Словакии волноваться не нужно, ведь экспорт из этих стран не так уж и велик. Об этом в Facebook написал эксперт по топливному рынку, директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн, передает УНН.

Детали

"По поводу венгерско-словацких поставок волноваться не нужно. Они не так велики (до 10% рынка), да и мы без них уже несколько раз оказывались. В последний раз – осенью прошлого года. Ничего особенного не произошло. Нам есть чем заместить", - написал Куюн.

В то же время он добавил, что премьер-министру Венгрии Виктору Орбану наоборот будет несладко из-за этого решения.

"Надо стратегические запасы нефти использовать, а параллельно возить российскую нефть морем и качать ее через Хорватию (которая вроде согласилась, хотя и заявила о недопустимости российского нефтяного импорта). Это будет долго и дорого. Все эти годы Орбан рассказывал о невозможности диверсификации поставок, а как только запахло жареным, побежал к хорватам просить о помощи с прокачкой. Надеюсь, этот факап венгры не простят Орбану, потому что вместо отказа от российской нефти наращивал ее закупки. И что самое эпичное – российские друзья сами остановили этот поток, атаковав нефтеперекачивающую станцию в Бродах в конце января", - добавил Куюн.

Контекст

Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто заявил о решении Будапешта, что поставки дизельного топлива в Украину будут прекращены.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо также отметил, что "Словакия может прекратить поставки электроэнергии в Украину".

Павел Башинский

Экономика
Санкции
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Роберт Фицо
Хорватия
Словакия
Венгрия
Украина