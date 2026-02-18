Волноваться не стоит: эксперт о прекращении поставок дизеля в Украину из Венгрии и Словакии

По поводу прекращения поставок дизельного топлива в Украину из Венгрии и Словакии волноваться не нужно, ведь экспорт из этих стран не так уж и велик. Об этом в Facebook написал эксперт по топливному рынку, директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн, передает УНН.

Детали

"По поводу венгерско-словацких поставок волноваться не нужно. Они не так велики (до 10% рынка), да и мы без них уже несколько раз оказывались. В последний раз – осенью прошлого года. Ничего особенного не произошло. Нам есть чем заместить", - написал Куюн.

В то же время он добавил, что премьер-министру Венгрии Виктору Орбану наоборот будет несладко из-за этого решения.

"Надо стратегические запасы нефти использовать, а параллельно возить российскую нефть морем и качать ее через Хорватию (которая вроде согласилась, хотя и заявила о недопустимости российского нефтяного импорта). Это будет долго и дорого. Все эти годы Орбан рассказывал о невозможности диверсификации поставок, а как только запахло жареным, побежал к хорватам просить о помощи с прокачкой. Надеюсь, этот факап венгры не простят Орбану, потому что вместо отказа от российской нефти наращивал ее закупки. И что самое эпичное – российские друзья сами остановили этот поток, атаковав нефтеперекачивающую станцию в Бродах в конце января", - добавил Куюн.

Контекст

Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто заявил о решении Будапешта, что поставки дизельного топлива в Украину будут прекращены.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо также отметил, что "Словакия может прекратить поставки электроэнергии в Украину".