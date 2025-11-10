Хмельницька та Рівненська АЕС знизили виробництво електроенергії після нічного удару рф - МАГАТЕ
Київ • УНН
Хмельницька та Рівненська атомні електростанції знизили виробництво електроенергії. Це сталося після нічного удару рф по електричній підстанції, критично важливій для ядерної безпеки.
Хмельницька та Рівненська атомні електростанції (АЕС) були змушені знизити виробництво електроенергії після нещодавнього нічного удару рф. Про це йдеться у заяві Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) у соцмережі Х, повідомляє УНН.
Деталі
Зазначається, що ядерна безпека в Україні залишається "надзвичайно нестабільною під час військового конфлікту".
Дві діючі АЕС – Хмельницька та Рівненська – були змушені знизити виробництво електроенергії після нічного нападу на електричну підстанцію, критично важливу для ядерної безпеки
Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі вкотре наголосив на необхідності "стриманості для підтримки ядерної безпеки та уникнення аварії із серйозними радіологічними наслідками".
Нагадаємо
Напередодні лінію електропередач 330 кВ "Феросплавна-1" після ремонту знову було підключено до Запорізької атомної електростанції, забезпечивши вперше за шість місяців резервне живлення.
