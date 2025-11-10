Хмельницька та Рівненська АЕС знизили виробництво електроенергії після нічного удару рф - МАГАТЕ

$41.960.02
19:55 • 10444 перегляди
Сирський заявив, що ворог захопив три населені пункти на Запоріжжі
11 листопада, 16:14 • 26420 перегляди
Завтра графіки відключень діятимуть у більшості регіонів України: без світла будуть від 2 до 4 черг
11 листопада, 15:57 • 34790 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 51990 перегляди
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
11 листопада, 13:20 • 33704 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удар по нафтопереробному заводу в оренбурзькій області рф
11 листопада, 13:01 • 50205 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41222 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 09:41 • 22936 перегляди
Міндіч виїхав за кордон перед обшуками, бо НАБУ не виставили індекси затримки на кордоні - джерела
Ексклюзив
11 листопада, 08:48 • 24846 перегляди
В мережі шириться відео про відсутність світла в столичному метро: в підземці прокоментували
11 листопада, 07:08 • 26278 перегляди
Румунія заявила про падіння і уламки дрона після атаки рф на Україну біля кордону
Чернишову повідомили про підозру у незаконному збагаченні11 листопада, 16:44 • 18494 перегляди
Смертельна ДТП за участі експрацівника прокуратури Молочного: Генпрокурор Кравченко взяв участь у підготовчому судовому засіданні11 листопада, 17:24 • 11040 перегляди
Помер одіозний екснардеп і лідер партії "5.10" Геннадій Балашов11 листопада, 18:13 • 17342 перегляди
У рф перший людиноподібний робот упав на презентації: його прикрили від глядачівVideo19:26 • 9010 перегляди
Тімоті Шаламе нібито розійшовся з Кайлі ДженнерPhoto20:35 • 5524 перегляди
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 51990 перегляди
Топ-5 рецептів сирників: пишні, ніжні, солоні, на пару та з бананомPhoto11 листопада, 13:27 • 45719 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора11 листопада, 13:01 • 50205 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41222 перегляди
Топ-5 оригінальних рецептів страв з редькоюPhoto10 листопада, 14:34 • 94057 перегляди
Тімоті Шаламе нібито розійшовся з Кайлі ДженнерPhoto20:35 • 5568 перегляди
У Sotheby "на кону" великий куш: колекція мільярдера Лаудера може принести 500 млн доларівPhoto11 листопада, 14:28 • 29955 перегляди
"Кляті брехуни": Кім Кардаш'ян провалила іспит на адвоката попри прогнози чотирьох екстрасенсів 11 листопада, 09:14 • 35222 перегляди
У Польщі завершився фестиваль кіно Ukraina! Festiwal Filmowy: оголошено стрічки-переможціPhoto10 листопада, 13:25 • 60921 перегляди
Більшість українців не вірять в акції і не купуватимуть на Чорну п'ятницю: що обере решта10 листопада, 10:51 • 136899 перегляди
Хмельницька та Рівненська АЕС знизили виробництво електроенергії після нічного удару рф - МАГАТЕ

Київ • УНН

 • 29712 перегляди

Хмельницька та Рівненська атомні електростанції знизили виробництво електроенергії. Це сталося після нічного удару рф по електричній підстанції, критично важливій для ядерної безпеки.

Хмельницька та Рівненська АЕС знизили виробництво електроенергії після нічного удару рф - МАГАТЕ

Хмельницька та Рівненська атомні електростанції (АЕС) були змушені знизити виробництво електроенергії після нещодавнього нічного удару рф. Про це йдеться у заяві Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) у соцмережі Х, повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що ядерна безпека в Україні залишається "надзвичайно нестабільною під час військового конфлікту".

Дві діючі АЕС – Хмельницька та Рівненська – були змушені знизити виробництво електроенергії після нічного нападу на електричну підстанцію, критично важливу для ядерної безпеки

- вказується у заяві.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі вкотре наголосив на необхідності "стриманості для підтримки ядерної безпеки та уникнення аварії із серйозними радіологічними наслідками".

Нагадаємо

Напередодні лінію електропередач 330 кВ "Феросплавна-1" після ремонту знову було підключено до Запорізької атомної електростанції, забезпечивши вперше за шість місяців резервне живлення.

росія атакувала підстанції двох АЕС, Україна вимагає терміново скликати Раду МАГАТЕ - Сибіга08.11.25, 22:38 • 8813 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Економіка
Енергетика
Війна в Україні
Електроенергія
Рафаель Гроссі
Міжнародне агентство з атомної енергії
Україна