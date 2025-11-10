Хмельницкая и Ровенская АЭС снизили производство электроэнергии после ночного удара РФ - МАГАТЭ
Киев • УНН
Хмельницкая и Ровенская атомные электростанции снизили производство электроэнергии. Это произошло после ночного удара РФ по электрической подстанции, критически важной для ядерной безопасности.
Хмельницкая и Ровенская атомные электростанции (АЭС) были вынуждены снизить производство электроэнергии после недавнего ночного удара РФ. Об этом говорится в заявлении Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в соцсети Х, сообщает УНН.
Подробности
Отмечается, что ядерная безопасность в Украине остается "чрезвычайно нестабильной во время военного конфликта".
Две действующие АЭС – Хмельницкая и Ровенская – были вынуждены снизить производство электроэнергии после ночного нападения на электрическую подстанцию, критически важную для ядерной безопасности
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в очередной раз подчеркнул необходимость "сдержанности для поддержания ядерной безопасности и избежания аварии с серьезными радиологическими последствиями".
Напомним
Накануне линия электропередач 330 кВ "Ферросплавная-1" после ремонта снова была подключена к Запорожской атомной электростанции, обеспечив впервые за шесть месяцев резервное питание.
