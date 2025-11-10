Хмельницкая и Ровенская АЭС снизили производство электроэнергии после ночного удара РФ - МАГАТЭ

Хмельницкая и Ровенская атомные электростанции (АЭС) были вынуждены снизить производство электроэнергии после недавнего ночного удара РФ. Об этом говорится в заявлении Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в соцсети Х, сообщает УНН.

Отмечается, что ядерная безопасность в Украине остается "чрезвычайно нестабильной во время военного конфликта".

Две действующие АЭС – Хмельницкая и Ровенская – были вынуждены снизить производство электроэнергии после ночного нападения на электрическую подстанцию, критически важную для ядерной безопасности