Одноклубника Забарного визнано найкращим гравцем Африки 2025: ним став марокканець Хакімі
Київ • УНН
Правий захисник "ПСЖ" Ашраф Хакімі став найкращим гравцем Африки 2025 року, випередивши Мохамеда Салаха та Віктора Осімхена. Його співвітчизниця Гізлан Шеббак визнана найкращою гравчинею Африки.
Правого захисника французького "ПСЖ" Ашрафа Хакімі визнано найкращим гравцем Африки у 2025 році. Про це пише УНН з посиланням на Конфедерацію футболу Африки.
Деталі
На небі, сповненому зірок, одна з них затьмарює всі інші. Його ім’я Хакімі. Гравець року
У номінації Хакімі випередив вінгера "Ліверпуля" Мохамеда Салаха із Єгипту та нападника "Галатасараю" Віктора Осімхена з Нігерії.
Також найкращою гравчинею Африки визнана співвітчизниця Хакімі Гізлан Шеббак.
Доповнення
У сезоні 2024/2025 Ашраф Хакімі провів 55 матчів у всіх турнірах, у яких забив 11 голів та віддав 16 гольових.
Разом із "ПСЖ", Хакімі виграв Лігу 1, Кубок Франції, Суперкубок УЄФА та Лігу чемпіонів, забивши перший гол для парижан, чим поклав початок розгрому "Інтера".
Нагадаємо
