Одноклубника Забарного визнано найкращим гравцем Африки 2025: ним став марокканець Хакімі

Зустріч Зеленського та Віткоффа у Туреччині скасована через "неприйнятний" план США щодо припинення війни - ЗМІ
16:13 • 26601 перегляди
В Україні 20 листопада діятимуть графіки: скільки черг вимикатимуть
16:01 • 25262 перегляди
У Міненерго з'явився тимчасовий очільник: хто отримав посаду Гринчук
19 листопада, 15:08 • 16716 перегляди
Для удару по Тернополю росіяни використали ракети Х-101 з іноземними комплектуючими – Повітряні силиPhoto
19 листопада, 14:24 • 35596 перегляди
Кремація в Україні: скільки коштує послуга та чи користується попитом серед українців
19 листопада, 14:04 • 21232 перегляди
Зеленський зустрінеться з представниками армії США у четвер на тлі отримання Києвом "сигналів" про план США щодо припинення війни - Reuters
19 листопада, 13:20 • 16081 перегляди
Високовольтну лінію живлення Запорізької АЕС відновили - Укренерго
19 листопада, 13:15 • 15981 перегляди
Кількість жертв нічної атаки рф у Тернополі зросла до 25, троє з них - дітиVideo
19 листопада, 12:10 • 16634 перегляди
Парламент звільнив Гринчук з посади міністра енергетики
19 листопада, 11:46 • 22211 перегляди
Ліцензія скандальної клініки Odrex під питанням: МОЗ формує комісію після смертей пацієнтів
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Кремація в Україні: скільки коштує послуга та чи користується попитом серед українців
19 листопада, 14:24 • 35604 перегляди
19 листопада, 14:24 • 35604 перегляди
Як повернути квиток на поїзд: детальна інструкціяPhoto19 листопада, 14:12 • 24348 перегляди
Затишний десерт: 5 рецептів печива, яке вийде у кожногоPhoto19 листопада, 12:04 • 35126 перегляди
Імпорт газу з Греції: експерт розповів, що вигідніше та чи вистачить поставокPhoto
19 листопада, 08:06 • 45710 перегляди
19 листопада, 08:06 • 45710 перегляди
Понад рік без реакції: чому МОЗ не перевіряє клініку Odrex після смерті пацієнта та скарг на дії лікарів
19 листопада, 07:42 • 45539 перегляди
19 листопада, 07:42 • 45539 перегляди
Трамп віддав шану Кріштіану Роналду на вечері з кронпринцем Саудівської Аравії в Білому домі Photo19 листопада, 07:49 • 36501 перегляди
Справжній Slim Shady: Емінем подав до суду на австралійський пляжний бренд "Swim Shady"18 листопада, 16:06 • 34972 перегляди
Український гуморист Андрій Рибак виявив своє фото на обкладинці БДСМ-книги на Amazon: вимагає компенсаціюPhoto18 листопада, 16:02 • 36019 перегляди
Пірс Броснан готовий повернутися до ролі Доктора Фейта після успішного дебютуPhoto18 листопада, 11:51 • 31692 перегляди
"Парасоціальний" стало словом 2025 року за версією Cambridge Dictionary: що це та до чого тут селебріті і ШІ18 листопада, 10:16 • 52870 перегляди
Одноклубника Забарного визнано найкращим гравцем Африки 2025: ним став марокканець Хакімі

Київ • УНН

 • 334 перегляди

Правий захисник "ПСЖ" Ашраф Хакімі став найкращим гравцем Африки 2025 року, випередивши Мохамеда Салаха та Віктора Осімхена. Його співвітчизниця Гізлан Шеббак визнана найкращою гравчинею Африки.

Одноклубника Забарного визнано найкращим гравцем Африки 2025: ним став марокканець Хакімі

Правого захисника французького "ПСЖ" Ашрафа Хакімі визнано найкращим гравцем Африки у 2025 році. Про це пише УНН з посиланням на Конфедерацію футболу Африки.

Деталі

На небі, сповненому зірок, одна з них затьмарює всі інші. Його ім’я Хакімі. Гравець року

- йдеться в повідомленні.

У номінації Хакімі випередив вінгера "Ліверпуля" Мохамеда Салаха із Єгипту та нападника "Галатасараю" Віктора Осімхена з Нігерії.

Також найкращою гравчинею Африки визнана співвітчизниця Хакімі Гізлан Шеббак.

Доповнення

У сезоні 2024/2025 Ашраф Хакімі провів 55 матчів у всіх турнірах, у яких забив 11 голів та віддав 16 гольових.

Разом із "ПСЖ", Хакімі виграв Лігу 1, Кубок Франції, Суперкубок УЄФА та Лігу чемпіонів, забивши перший гол для парижан, чим поклав початок розгрому "Інтера".

ПСЖ розгромив Інтер з історичним рахунком та вперше в історії виграв Лігу Чемпіонів01.06.25, 00:33 • 4015 переглядiв

Нагадаємо

У Парижі, в театрі Шатле визначили найкращого гравця світу сезону 2024/2025 - нагорода "Золотий м’яч". Володарем "Золотого м’яча" серед чоловіків став вінгер французького "ПСЖ" Усман Дембеле, найкращою гравчинею світу втретє поспіль стала футболістка "Барселони" Айтана Бонматі.

Італійська газета Tuttosport визначила лауреата премії Golden Boy у 2025 році - найкращим молодим футболістом Європи у віці до 21 року став вінгер французького "Парі Сен-Жермен", за який виступає український захисник Ілля Забарний, Дезіре Дуе. 

Павло Башинський

Спорт
Нігерія
Єгипет