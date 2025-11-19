Одноклубник Забарного признан лучшим игроком Африки 2025 года: им стал марокканец Хакими
Киев • УНН
Правый защитник "ПСЖ" Ашраф Хакими стал лучшим игроком Африки 2025 года, опередив Мохамеда Салаха и Виктора Осимхена. Его соотечественница Гизлан Шеббак признана лучшей футболисткой Африки.
Правый защитник французского "ПСЖ" Ашраф Хакими признан лучшим игроком Африки в 2025 году. Об этом пишет УНН со ссылкой на Конфедерацию футбола Африки.
Подробности
На небе, полном звезд, одна из них затмевает все остальные. Его имя Хакими. Игрок года
В номинации Хакими опередил вингера "Ливерпуля" Мохамеда Салаха из Египта и нападающего "Галатасарая" Виктора Осимхена из Нигерии.
Также лучшей футболисткой Африки признана соотечественница Хакими Гизлан Шеббак.
Дополнение
В сезоне 2024/2025 Ашраф Хакими провел 55 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал 16 голевых передач.
Вместе с "ПСЖ" Хакими выиграл Лигу 1, Кубок Франции, Суперкубок УЕФА и Лигу чемпионов, забив первый гол для парижан, чем положил начало разгрому "Интера".
Напомним
В Париже, в театре Шатле определили лучшего игрока мира сезона 2024/2025 - награда "Золотой мяч". Обладателем "Золотого мяча" среди мужчин стал вингер французского "ПСЖ" Усман Дембеле, лучшей футболисткой мира в третий раз подряд стала футболистка "Барселоны" Айтана Бонмати.
Итальянская газета Tuttosport определила лауреата премии Golden Boy в 2025 году - лучшим молодым футболистом Европы в возрасте до 21 года стал вингер французского "Пари Сен-Жермен", за который выступает украинский защитник Илья Забарный, Дезире Дуэ.