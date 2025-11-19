$42.150.06
11:38 • 6100 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo
10:22 • 9974 просмотра
В НАБУ прокомментировали сообщения о допросе экс-министра юстиции Галущенко
09:41 • 12956 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф
21 ноября, 05:29 • 20524 просмотра
США предлагают Украине гарантии безопасности по модели НАТО: детали «мирного плана» Трампа
21 ноября, 04:00 • 27479 просмотра
Великобритания готовит войска для размещения в Украине на фоне нового раунда переговоров с США
21 ноября, 04:07 • 39791 просмотра
День достоинства и Свободы: события, изменившие историю Украины
21 ноября, 01:12 • 22413 просмотра
В Совбезе ООН Украина заявила о готовности рассматривать мирный план США, но не поступится суверенитетом и территорией
20 ноября, 22:25 • 24864 просмотра
США ожидают от Украины проект мирного соглашения до 27 ноября
20 ноября, 21:45 • 25219 просмотра
Зеленский о встрече с фракцией: мы не будем делать резких заявлений и настроены на четкую, честную работу
20 ноября, 20:30 • 22451 просмотра
В Тернополе из-под завалов извлекли еще одно тело: число погибших возросло до 28
Одноклубник Забарного признан лучшим игроком Африки 2025 года: им стал марокканец Хакими

Киев • УНН

 3474 просмотра

Правый защитник "ПСЖ" Ашраф Хакими стал лучшим игроком Африки 2025 года, опередив Мохамеда Салаха и Виктора Осимхена. Его соотечественница Гизлан Шеббак признана лучшей футболисткой Африки.

Одноклубник Забарного признан лучшим игроком Африки 2025 года: им стал марокканец Хакими

Правый защитник французского "ПСЖ" Ашраф Хакими признан лучшим игроком Африки в 2025 году. Об этом пишет УНН со ссылкой на Конфедерацию футбола Африки.

Подробности

На небе, полном звезд, одна из них затмевает все остальные. Его имя Хакими. Игрок года

- говорится в сообщении.

В номинации Хакими опередил вингера "Ливерпуля" Мохамеда Салаха из Египта и нападающего "Галатасарая" Виктора Осимхена из Нигерии.

Также лучшей футболисткой Африки признана соотечественница Хакими Гизлан Шеббак.

Дополнение

В сезоне 2024/2025 Ашраф Хакими провел 55 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал 16 голевых передач.

Вместе с "ПСЖ" Хакими выиграл Лигу 1, Кубок Франции, Суперкубок УЕФА и Лигу чемпионов, забив первый гол для парижан, чем положил начало разгрому "Интера".

ПСЖ разгромил Интер с историческим счетом и впервые в истории выиграл Лигу Чемпионов01.06.2025, 00:33 • 4017 просмотров

Напомним

В Париже, в театре Шатле определили лучшего игрока мира сезона 2024/2025 - награда "Золотой мяч". Обладателем "Золотого мяча" среди мужчин стал вингер французского "ПСЖ" Усман Дембеле, лучшей футболисткой мира в третий раз подряд стала футболистка "Барселоны" Айтана Бонмати.

Итальянская газета Tuttosport определила лауреата премии Golden Boy в 2025 году - лучшим молодым футболистом Европы в возрасте до 21 года стал вингер французского "Пари Сен-Жермен", за который выступает украинский защитник Илья Забарный, Дезире Дуэ.

Павел Башинский

