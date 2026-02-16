Керівництво підрозділу ДСНС отримало підозри за непридатні спецкостюми для рятувальників за 14 млн грн

У Хмельницькій області для підрозділів ДСНС закупили 1730 комплектів захисного спорядження на понад 14 млн грн, однак рятувальники отримали костюми низької якості, що не відповідають технічним вимогам і стандартам. Йдеться не лише про розтрату бюджетних коштів, а й про ризики для безпеки особового складу під час ліквідації надзвичайних ситуацій. Про це повідомляє УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора України.

Деталі

За версією слідства, комісія з оборонних закупівель фактично працювала "для галочки" та прикривала схему. Придбали комплекти радіаційного, хімічного та біологічного захисту (костюми, рукавиці, чоботи та валізи), проте вони виявилися непридатними і досі лежать на складах. Рятувальники жодного разу це екіпірування не використали.

Прокуратура вже повідомила про підозру начальнику аварійно-рятувального загону спецпризначення та його заступнику за статтею про зловживання службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України). До суду подали клопотання про їх відсторонення від посад та обрання запобіжного заходу.

Керівник обласної прокуратури Антон Ковальський наголосив, що йдеться не лише про розтрату бюджетних коштів, а й про ризики для безпеки особового складу під час ліквідації надзвичайних ситуацій.

До слова, розслідувачі також написали про подібну справу 2022 року. Тоді у Вінницькій області львівська компанія разом із посадовцями ДСНС поставила 790 комплектів за завищеною ціною (8100 грн при ринковій вартості 4417 грн), і тоді підозри отримали кілька колишніх керівників та директорка компанії.

Нагадаємо

На початку лютого ДБР оприлюднило нові деталі розслідування щодо закупівель неякісних мін для ЗСУ, які не відповідали технічним вимогам. П'ятьом членам злочинної організації та чотирьом військовим посадовцям повідомлено про підозри.