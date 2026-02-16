$43.100.11
09:37 • 4338 перегляди
Зеленський: путіна не можна зупинити поцілунками чи квітами, моя порада всім - не робіть цього
06:15 • 13629 перегляди
Ексміністру Галущенку повідомили про підозруPhoto
16 лютого, 00:16 • 23021 перегляди
Українська делегація на чолі з Будановим вирушила до Женеви на переговори з рф та США
15 лютого, 21:07 • 29745 перегляди
На Львівщині чоловік застрелив двох своїх дітей із мисливської рушниці, а потім вчинив самогубство
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 57847 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
15 лютого, 11:51 • 47076 перегляди
Початок коридору затемнень та доленосних змін: астрологічний прогноз на 16 - 22 лютого
15 лютого, 10:18 • 37824 перегляди
У НАБУ заявили про затримання на кордоні ексміністра енергетики Галущенка
15 лютого, 09:15 • 34844 перегляди
У Мюнхені домовились про конкретні пакети енергетичної та військової допомоги Україні до 24 лютого - Зеленський
15 лютого, 08:20 • 74227 перегляди
Морози та сніг повертаються: якої погоди очікувати в Україні у найближчі три дні
14 лютого, 19:48 • 53150 перегляди
Зеленський отримав премію Евальда фон Клейста та згадав Орбана
Керівництво підрозділу ДСНС отримало підозри за непридатні спецкостюми для рятувальників за 14 млн грн

Київ • УНН

 • 400 перегляди

На Хмельниччині для ДСНС закупили 1730 комплектів захисного спорядження на 14 млн грн, які виявилися непридатними. Прокуратура повідомила про підозру двом посадовцям через зловживання службовим становищем.

Керівництво підрозділу ДСНС отримало підозри за непридатні спецкостюми для рятувальників за 14 млн грн

У Хмельницькій області для підрозділів ДСНС закупили 1730 комплектів захисного спорядження на понад 14 млн грн, однак рятувальники отримали костюми низької якості, що не відповідають технічним вимогам і стандартам. Йдеться не лише про розтрату бюджетних коштів, а й про ризики для безпеки особового складу під час ліквідації надзвичайних ситуацій. Про це повідомляє УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора України.

Деталі

За версією слідства, комісія з оборонних закупівель фактично працювала "для галочки" та прикривала схему. Придбали комплекти радіаційного, хімічного та біологічного захисту (костюми, рукавиці, чоботи та валізи), проте вони виявилися непридатними і досі лежать на складах. Рятувальники жодного разу це екіпірування не використали.

Прокуратура вже повідомила про підозру начальнику аварійно-рятувального загону спецпризначення та його заступнику за статтею про зловживання службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України). До суду подали клопотання про їх відсторонення від посад та обрання запобіжного заходу.

Керівник обласної прокуратури Антон Ковальський наголосив, що йдеться не лише про розтрату бюджетних коштів, а й про ризики для безпеки особового складу під час ліквідації надзвичайних ситуацій.

До слова, розслідувачі також написали про подібну справу 2022 року. Тоді у Вінницькій області львівська компанія разом із посадовцями ДСНС поставила 790 комплектів за завищеною ціною (8100 грн при ринковій вартості 4417 грн), і тоді підозри отримали кілька колишніх керівників та директорка компанії.

Нагадаємо

На початку лютого ДБР оприлюднило нові деталі розслідування щодо закупівель неякісних мін для ЗСУ, які не відповідали технічним вимогам. П'ятьом членам злочинної організації та чотирьом військовим посадовцям повідомлено про підозри.

Олександра Василенко

Україна