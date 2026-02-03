Не вибухали взагалі або не мали потрібної потужності: деталі справи про неякісні міни для ЗСУ

Представники ДБР під час брифінгу 3 лютого оприлюднили нові деталі досудового розслідування щодо закупівель інженерних боєприпасів для війська, передає УНН.

Деталі

За версією слідства, йдеться про постачання протипіхотних і протитанкових мін, які не відповідали технічним вимогам і в окремих випадках не спрацьовували.

Нові подробиці слідства

У ДБР повідомили, що розслідування кримінальних правопорушень у військовій сфері, які можуть знижувати обороноздатність - один із пріоритетів відомства. Тому наразі слідство перевіряє обставини укладання та виконання контрактів на виготовлення мін, а також контроль якості продукції на етапах виробництва і постачання.

За словами представників відомства, у фокусі провадження – дії групи осіб, пов’язаної з одним із товариств, яке, за версією слідства, було задіяне у схемі заволодіння бюджетними коштами, виділеними на закупівлю мін. Слідство також аналізує роль військових посадовців, які мали здійснювати контроль за виготовленням і постачанням продукції.

Коли почалося провадження і що саме перевіряють

Досудове розслідування у цьому провадженні розпочали ще у вересні 2024 року.

Досудове розслідування даного провадження розпочалося ще до відповідних рекламацій військових - підкреслив представник ДБР.

Йдеться про контракти на виготовлення протипіхотних і протитанкових мін, зокрема КПП-50, КПП-100, КПП-200 та МПТ-23-2. На початковому етапі, за словами спікера, слідчі давали оцінку діям службових осіб у частині виконання контрактів і реагування на невиконання зобов’язань.

Наприкінці 2024 року до ДБР почала надходити інформація про факти неспрацювання мін, а згодом – про невідповідність маси виробів заявленим характеристикам та інші технічні недоліки - зазначив один із представників відомства

Фігуранти справи про неякісні міни: кому повідомили про підозри

За даними, озвученими на брифінгу, слідство задокументувало обставини, які, за версією ДБР, свідчать про організовані дії представників товариства. Представник ДБР заявив, що до відповідальності притягнули п’ять членів злочинної організації. Зокрема, засновників і співзасновників товариства, директора, його заступника та головного бухгалтера.

Окремий блок розслідування стосується контролю з боку військових представників. У відомстві повідомили про 4 військових службових осіб, які зобов’язані були контролювати процес виготовлення процесу поставлення продукції.

Крім того, у відомстві розповіли про притягнення до відповідальності посадової особи державного підприємства, яку слідство пов’язує зі спорядженням мін вибуховою речовиною, яка виявилася невідповідною нормам за хімічними показниками.

Що розповіли військові про проблеми з мінами

Під час брифінгу виступив також військовий інженер Державної спеціальної служби транспорту, який заявив, що близько року тому виявив критичні недоліки мін, поставлених його підрозділу. За його словами, увагу привернув неякісний корпус, зокрема елементи герметизації (заглушки), які, як зазначив спікер, мають бути запаяні, аби було зрозуміло, що втручання не відбувалося.

Військовий додав, що після проведення випробувань вибух не відбувся, після чого вироби розібрали, а процес фіксували на відео.

Міна розігрівалась, але вибух не відбувся - зазначив він.

Також на брифінгу розповіли, що під час перевірок використовували різні типи детонаторів. Військовий інженер стверджував, що проблема була не в них, а в неякісній вибуховій речовині.

Окремо він звернув увагу на її властивості.

Речовина була гелеподібна, і вона просідала, вона навіть до детонатора не доставала - пояснив військовий інженер.

За його словами, саме це могло бути однією з причин неспрацювання.

Експертиза: що встановили фахівці

Під час брифінгу виступив також експерт з вибухових матеріалів Київського національного інституту судових експертиз.

Він повідомив, що вже призначили комплексну експертизу протипіхотних мін, поставлених для Міністерство оборони України. У результаті експерти визначили: вироби за кількома параметрами не відповідали технічним умовам.

Серед основних недоліків експерт назвав проблеми з вибуховою речовиною та її параметрами. За його словами, вона була неоднорідна по своєму об’єму, а в деяких випадках, її концентрація була на 30% нижчою, ніж заявлена.

Як зазначив експерт, це призвело до того, що міни або не вибухали взагалі, або якщо і вибухали, то потужність вибуху також не відповідала технічним характеристикам.

Запобіжні заходи та інші процесуальні рішення у справі

Представники ДБР повідомили, що трьом військовим посадовцям обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 41,6 млн гривень. Ще одного підозрюваного відправили під цілодобовий домашній арешт.

Контракти, аванси і версія слідства про механіку постачання

Представники ДБР окреслили версію слідства щодо того, як зловмисники змогли організувати виробництво і постачання. Зокрема прозвучало, що повний цикл роботи у товаристві не відбувався, а саме підприємство, за словами спікера, фактично зосереджувалося на виготовленні пластикових корпусів, тоді як інші елементи закуповувалися у сторонніх постачальників.

Окремо слідство звернуло увагу на фінансову частину виконання контрактів: за словами представника ДБР, підозрювані отримали понад 90% авансів. Проте якість поставлених мін була досить низька.

Справа проти експосадовця МОУ Лієва про кулемети: зброя була прийнята без зауважень від військових-зброярів

Статистика ДБР щодо злочинів у воєнній сфері

Окремим блоком під час заходу у ДБР навели узагальнену статистику щодо протидії правопорушенням, які, за оцінкою відомства, шкодять обороноздатності. Зокрема зазначалося, що у 2025 році досудове розслідування розпочато у 520 кримінальних провадженнях цієї категорії, загалом розслідування здійснювалося у понад 1730 провадженнях.

За результатами розслідувань, як заявили у відомстві, до суду скерували 327 обвинувальних актів щодо 442 людей.

Також у ДБР повідомили, що під час досудових розслідувань встановили збитків на суму в 3,172 млрд грн, відшкодували приблизно 2,532 млрд грн, арештували майна на понад 376 млн грн, а також задокументовано неправомірну вигоду більш як на 25 млн гривень.

