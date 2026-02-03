Не вибухали взагалі або не мали потрібної потужності: деталі справи про неякісні міни для ЗСУ

$42.970.16
50.910.12
ukenru
11:49 • 1646 перегляди
"Кожен такий удар рф підтверджує - вони не сприймають дипломатію всерйоз": Зеленський заявив, що робота переговорної команди буде скорегована
Ексклюзив
11:48 • 2562 перегляди
Примусова мобілізація іноземців: в оборонному комітеті Верховної Ради прокоментували ймовірність залучення до війська громадян інших країн
09:22 • 13040 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру FPV і станції РЕБ окупантів
Ексклюзив
09:16 • 23746 перегляди
"Масований удар по Україні - це російська підготовка до переговорів": в оборонному комітеті ВР відреагували на нічну ворожу атаку
08:20 • 24604 перегляди
Україна погодила багаторівневий план з Європою і США щодо реагування на порушення припинення вогню рф - FT
07:02 • 24994 перегляди
росія атакувала ТЕЦ і ТЕС при -25°C, сотні тисяч сімей залишені без тепла в найсуворіші зимові морози - Шмигаль
3 лютого, 05:28 • 27189 перегляди
Нічна атака на Київ: троє постраждалих та значні руйнування у п’яти районах столиціPhotoVideo
2 лютого, 23:51 • 33071 перегляди
росія завдала масованого удару по Києву ракетами та дронами у лютий мороз
2 лютого, 20:49 • 42171 перегляди
Найближчим часом ви почуєте вже певні результати: Умєров про обмін полоненими
2 лютого, 19:26 • 28491 перегляди
Україна продовжила санкції проти Фірташа та Козака
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−11°
1м/с
65%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
ЗСУ ліквідували 760 окупантів та понад 50 артилерійських систем протягом добиPhoto3 лютого, 04:49 • 12989 перегляди
У Запорізькій області окупанти влаштували масові перевірки та допити власних співробітників через витік даних3 лютого, 05:15 • 4670 перегляди
Вінниччина зазнала масованої атаки рф: є влучання у критичну інфраструктуру і знеструмлення3 лютого, 06:15 • 11505 перегляди
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися06:30 • 41079 перегляди
Провідна ТЕЦ Харкова зазнала важких пошкоджень, відновлення неможливе - депутат міськради09:06 • 19583 перегляди
Публікації
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися06:30 • 41182 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo2 лютого, 18:38 • 56908 перегляди
Фінал Нацвідбору на "Євробачення2026": коли дивитися та як підтримати свого фаворита2 лютого, 17:09 • 42798 перегляди
"Файли Епштейна": як скандал може призвести до падіння норвезької корони і ув'язнення політичних еліт 2 лютого, 15:28 • 46329 перегляди
Пенсія по інвалідності III групи: кому призначають, який розмір у 2026 році та як оформитиVideo2 лютого, 11:19 • 117861 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Дональд Трамп
Денис Шмигаль
Федір Веніславський
Актуальні місця
Україна
Дніпро (місто)
Одеська область
Харків
Сполучені Штати Америки
Реклама
УНН Lite
Тарас Цимбалюк зізнався, що реаліті "Холостяк" не виправдало його очікуваньPhoto11:58 • 498 перегляди
Переможниці "Холостяка-13" відмовили в реєстрації шлюбу: відома причинаPhoto2 лютого, 19:01 • 24617 перегляди
Трамп погрожує судом коміку Тревору Ноа через жарт про Епштейна на "Греммі"Video2 лютого, 16:54 • 25518 перегляди
The Cure здобув перші дві "Греммі" у своїй кар'єріVideo2 лютого, 16:01 • 24927 перегляди
Роковини смерті Кузьми: 5 пісень Скрябіна, які варто почутиVideo2 лютого, 15:14 • 23575 перегляди
Актуальне
Опалення
Соціальна мережа
Техніка
Шахед-136
Financial Times

Не вибухали взагалі або не мали потрібної потужності: деталі справи про неякісні міни для ЗСУ

Київ • УНН

 • 90 перегляди

ДБР оприлюднило нові деталі розслідування щодо закупівель неякісних мін для ЗСУ, які не відповідали технічним вимогам. П'ятьом членам злочинної організації та чотирьом військовим посадовцям повідомлено про підозри.

Не вибухали взагалі або не мали потрібної потужності: деталі справи про неякісні міни для ЗСУ

Представники ДБР під час брифінгу 3 лютого оприлюднили нові деталі досудового розслідування щодо закупівель інженерних боєприпасів для війська, передає УНН.

Деталі

За версією слідства, йдеться про постачання протипіхотних і протитанкових мін, які не відповідали технічним вимогам і в окремих випадках не спрацьовували.

Нові подробиці слідства

У ДБР повідомили, що розслідування кримінальних правопорушень у військовій сфері, які можуть знижувати обороноздатність - один із пріоритетів відомства. Тому наразі слідство перевіряє обставини укладання та виконання контрактів на виготовлення мін, а також контроль якості продукції на етапах виробництва і постачання.

За словами представників відомства, у фокусі провадження – дії групи осіб, пов’язаної з одним із товариств, яке, за версією слідства, було задіяне у схемі заволодіння бюджетними коштами, виділеними на закупівлю мін. Слідство також аналізує роль військових посадовців, які мали здійснювати контроль за виготовленням і постачанням продукції.

Коли почалося провадження і що саме перевіряють

Досудове розслідування у цьому провадженні розпочали ще у вересні 2024 року. 

Досудове розслідування даного провадження розпочалося ще до відповідних рекламацій військових

- підкреслив представник ДБР.

Йдеться про контракти на виготовлення протипіхотних і протитанкових мін, зокрема КПП-50, КПП-100, КПП-200 та МПТ-23-2. На початковому етапі, за словами спікера, слідчі давали оцінку діям службових осіб у частині виконання контрактів і реагування на невиконання зобов’язань.

Наприкінці 2024 року до ДБР почала надходити інформація про факти неспрацювання мін, а згодом – про невідповідність маси виробів заявленим характеристикам та інші технічні недоліки

- зазначив один із представників відомства

Фігуранти справи про неякісні міни: кому повідомили про підозри

За даними, озвученими на брифінгу, слідство задокументувало обставини, які, за версією ДБР, свідчать про організовані дії представників товариства. Представник ДБР заявив, що до відповідальності притягнули п’ять членів злочинної організації. Зокрема, засновників і співзасновників товариства, директора, його заступника та головного бухгалтера.

Окремий блок розслідування стосується контролю з боку військових представників. У відомстві повідомили про 4 військових службових осіб, які зобов’язані були контролювати процес виготовлення процесу поставлення продукції.

Крім того, у відомстві розповіли про притягнення до відповідальності посадової особи державного підприємства, яку слідство пов’язує зі спорядженням мін вибуховою речовиною, яка виявилася невідповідною нормам за хімічними показниками.

Що розповіли військові про проблеми з мінами

Під час брифінгу виступив також військовий інженер Державної спеціальної служби транспорту, який заявив, що близько року тому виявив критичні недоліки мін, поставлених його підрозділу. За його словами, увагу привернув неякісний корпус, зокрема елементи герметизації (заглушки), які, як зазначив спікер, мають бути запаяні, аби було зрозуміло, що втручання не відбувалося.

Військовий додав, що після проведення випробувань вибух не відбувся, після чого вироби розібрали, а процес фіксували на відео.

Міна розігрівалась, але вибух не відбувся

- зазначив він.

Також на брифінгу розповіли, що під час перевірок використовували різні типи детонаторів. Військовий інженер стверджував, що проблема була не в них, а в неякісній вибуховій речовині.

Окремо він звернув увагу на її властивості.

Речовина була гелеподібна, і вона просідала, вона навіть до детонатора не доставала

- пояснив військовий інженер.

За його словами, саме це могло бути однією з причин неспрацювання. 

Експертиза: що встановили фахівці

Під час брифінгу виступив також експерт з вибухових матеріалів Київського національного інституту судових експертиз.

Він повідомив, що вже призначили комплексну експертизу протипіхотних мін, поставлених для Міністерство оборони України. У результаті експерти визначили: вироби за кількома параметрами не відповідали технічним умовам.

Серед основних недоліків експерт назвав проблеми з вибуховою речовиною та її параметрами. За його словами, вона була неоднорідна по своєму об’єму, а в деяких випадках, її концентрація була на 30% нижчою, ніж заявлена. 

Як зазначив експерт, це призвело до того, що міни або не вибухали взагалі, або якщо і вибухали, то потужність вибуху також не відповідала технічним характеристикам.

Запобіжні заходи та інші процесуальні рішення у справі

Представники ДБР повідомили, що трьом військовим посадовцям обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 41,6 млн гривень. Ще одного підозрюваного відправили під цілодобовий домашній арешт. 

Контракти, аванси і версія слідства про механіку постачання

Представники ДБР окреслили версію слідства щодо того, як зловмисники змогли організувати виробництво і постачання. Зокрема прозвучало, що повний цикл роботи у товаристві не відбувався, а саме підприємство, за словами спікера, фактично зосереджувалося на виготовленні пластикових корпусів, тоді як інші елементи закуповувалися у сторонніх постачальників.

Окремо слідство звернуло увагу на фінансову частину виконання контрактів: за словами представника ДБР, підозрювані отримали понад 90% авансів. Проте якість поставлених мін була досить низька.

Справа проти експосадовця МОУ Лієва про кулемети: зброя була прийнята без зауважень від військових-зброярів22.01.25, 08:10 • 109598 переглядiв

Статистика ДБР щодо злочинів у воєнній сфері

Окремим блоком під час заходу у ДБР навели узагальнену статистику щодо протидії правопорушенням, які, за оцінкою відомства, шкодять обороноздатності. Зокрема зазначалося, що у 2025 році досудове розслідування розпочато у 520 кримінальних провадженнях цієї категорії, загалом розслідування здійснювалося у понад 1730 провадженнях.

За результатами розслідувань, як заявили у відомстві, до суду скерували 327 обвинувальних актів щодо 442 людей.

Також у ДБР повідомили, що під час досудових розслідувань встановили збитків на суму в 3,172 млрд грн, відшкодували приблизно 2,532 млрд грн, арештували майна на понад 376 млн грн, а також задокументовано неправомірну вигоду більш як на 25 млн гривень.

Нагадаємо

На початку січня в Україні викрили 10 людей на схемі з непридатними мінами для ЗСУ, що потягло за собою майже 3 млрд гривень збитків, затримано чотирьох підозрюваних.

Олександра Василенко

СуспільствоВійна в УкраїніКримінал та НП
Державний бюджет
Війна в Україні
Міністерство оборони України
Протипіхотна міна