3004 просмотра
"Каждый такой удар РФ подтверждает - они не воспринимают дипломатию всерьез": Зеленский заявил, что работа переговорной команды будет скорректирована
Эксклюзив
11:48 • 5106 просмотра
Принудительная мобилизация иностранцев: в оборонном комитете Верховной Рады прокомментировали вероятность привлечения в армию граждан других стран
09:22 • 14154 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра FPV и станции РЭБ оккупантов
Эксклюзив
09:16 • 25312 просмотра
"Массированный удар по Украине - это российская подготовка к переговорам": в оборонном комитете ВР отреагировали на ночную вражескую атаку
08:20 • 26082 просмотра
Украина согласовала многоуровневый план с Европой и США по реагированию на нарушение прекращения огня рф - FT
07:02 • 25829 просмотра
Россия атаковала ТЭЦ и ТЭС при -25°C, сотни тысяч семей остались без тепла в самые суровые зимние морозы - Шмыгаль
3 февраля, 05:28 • 27900 просмотра
Ночная атака на Киев: трое пострадавших и значительные разрушения в пяти районах столицыPhotoVideo
2 февраля, 23:51 • 33381 просмотра
Россия нанесла массированный удар по Киеву ракетами и дронами в лютый мороз
2 февраля, 20:49 • 42536 просмотра
В ближайшее время вы услышите уже определенные результаты: Умеров об обмене пленными
2 февраля, 19:26 • 28602 просмотра
Украина продлила санкции против Фирташа и Козака
Графики отключений электроэнергии
Не взрывались вообще или не имели нужной мощности: детали дела о некачественных минах для ВСУ

Киев • УНН

 • 1058 просмотра

ГБР обнародовало новые детали расследования по закупкам некачественных мин для ВСУ, которые не соответствовали техническим требованиям. Пятерым членам преступной организации и четырем военным должностным лицам сообщено о подозрениях.

Не взрывались вообще или не имели нужной мощности: детали дела о некачественных минах для ВСУ

Представители ГБР во время брифинга 3 февраля обнародовали новые детали досудебного расследования по закупкам инженерных боеприпасов для армии, передает УНН.

Детали

По версии следствия, речь идет о поставках противопехотных и противотанковых мин, которые не соответствовали техническим требованиям и в отдельных случаях не срабатывали.

Новые подробности следствия

В ГБР сообщили, что расследование уголовных правонарушений в военной сфере, которые могут снижать обороноспособность - один из приоритетов ведомства. Поэтому сейчас следствие проверяет обстоятельства заключения и выполнения контрактов на изготовление мин, а также контроль качества продукции на этапах производства и поставки.

По словам представителей ведомства, в фокусе производства – действия группы лиц, связанной с одним из обществ, которое, по версии следствия, было задействовано в схеме завладения бюджетными средствами, выделенными на закупку мин. Следствие также анализирует роль военных должностных лиц, которые должны были осуществлять контроль за изготовлением и поставкой продукции.

Когда началось производство и что именно проверяют

Досудебное расследование в этом производстве начали еще в сентябре 2024 года. 

Досудебное расследование данного производства началось еще до соответствующих рекламаций военных

- подчеркнул представитель ГБР.

Речь идет о контрактах на изготовление противопехотных и противотанковых мин, в частности КПП-50, КПП-100, КПП-200 и МПТ-23-2. На начальном этапе, по словам спикера, следователи давали оценку действиям должностных лиц в части выполнения контрактов и реагирования на невыполнение обязательств.

В конце 2024 года в ГБР начала поступать информация о фактах несрабатывания мин, а впоследствии – о несоответствии массы изделий заявленным характеристикам и другие технические недостатки

- отметил один из представителей ведомства

Фигуранты дела о некачественных минах: кому сообщили о подозрениях

По данным, озвученным на брифинге, следствие задокументировало обстоятельства, которые, по версии ГБР, свидетельствуют об организованных действиях представителей общества. Представитель ГБР заявил, что к ответственности привлекли пять членов преступной организации. В частности, учредителей и соучредителей общества, директора, его заместителя и главного бухгалтера.

Отдельный блок расследования касается контроля со стороны военных представителей. В ведомстве сообщили о 4 военных должностных лицах, которые обязаны были контролировать процесс изготовления процесса поставки продукции.

Кроме того, в ведомстве рассказали о привлечении к ответственности должностного лица государственного предприятия, которое следствие связывает со снаряжением мин взрывчатым веществом, которая оказалась несоответствующей нормам по химическим показателям.

Что рассказали военные о проблемах с минами

Во время брифинга выступил также военный инженер Государственной специальной службы транспорта, который заявил, что около года назад обнаружил критические недостатки мин, поставленных его подразделению. По его словам, внимание привлек некачественный корпус, в частности элементы герметизации (заглушки), которые, как отметил спикер, должны быть запаяны, чтобы было понятно, что вмешательства не происходило.

Военный добавил, что после проведения испытаний взрыв не произошел, после чего изделия разобрали, а процесс фиксировали на видео.

Мина разогревалась, но взрыв не произошел

- отметил он.

Также на брифинге рассказали, что во время проверок использовали различные типы детонаторов. Военный инженер утверждал, что проблема была не в них, а в некачественном взрывчатом веществе.

Отдельно он обратил внимание на ее свойства.

Вещество было гелеобразное, и оно проседало, оно даже до детонатора не доставало

- пояснил военный инженер.

По его словам, именно это могло быть одной из причин несрабатывания. 

Экспертиза: что установили специалисты

Во время брифинга выступил также эксперт по взрывчатым материалам Киевского национального института судебных экспертиз.

Он сообщил, что уже назначили комплексную экспертизу противопехотных мин, поставленных для Министерства обороны Украины. В результате эксперты определили: изделия по нескольким параметрам не соответствовали техническим условиям.

Среди основных недостатков эксперт назвал проблемы со взрывчатым веществом и его параметрами. По его словам, оно было неоднородно по своему объему, а в некоторых случаях, его концентрация была на 30% ниже, чем заявленная. 

Как отметил эксперт, это привело к тому, что мины либо не взрывались вообще, либо если и взрывались, то мощность взрыва также не соответствовала техническим характеристикам.

Меры пресечения и другие процессуальные решения по делу

Представители ГБР сообщили, что троим военным должностным лицам избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 41,6 млн гривен. Еще одного подозреваемого отправили под круглосуточный домашний арест. 

Контракты, авансы и версия следствия о механике поставок

Представители ГБР очертили версию следствия относительно того, как злоумышленники смогли организовать производство и поставки. В частности прозвучало, что полный цикл работы в обществе не происходил, а само предприятие, по словам спикера, фактически сосредоточивалось на изготовлении пластиковых корпусов, тогда как другие элементы закупались у сторонних поставщиков.

Отдельно следствие обратило внимание на финансовую часть выполнения контрактов: по словам представителя ГБР, подозреваемые получили более 90% авансов. Однако качество поставленных мин было достаточно низкое.

Статистика ГБР по преступлениям в военной сфере

Отдельным блоком во время мероприятия в ГБР привели обобщенную статистику по противодействию правонарушениям, которые, по оценке ведомства, вредят обороноспособности. В частности отмечалось, что в 2025 году досудебное расследование начато в 520 уголовных производствах этой категории, в целом расследование осуществлялось в более чем 1730 производствах.

По результатам расследований, как заявили в ведомстве, в суд направили 327 обвинительных актов в отношении 442 человек.

Также в ГБР сообщили, что во время досудебных расследований установили убытков на сумму в 3,172 млрд грн, возместили примерно 2,532 млрд грн, арестовали имущества на более чем 376 млн грн, а также задокументирована неправомерная выгода более чем на 25 млн гривен.

Напомним

В начале января в Украине разоблачили 10 человек на схеме с непригодными минами для ВСУ, что повлекло за собой почти 3 млрд гривен убытков, задержаны четверо подозреваемых.

Александра Василенко

ОбществоВойна в УкраинеКриминал и ЧП
Государственный бюджет
Война в Украине
Министерство обороны Украины
Противопехотная мина