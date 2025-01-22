Дело против экс-чиновника МОУ Лиева о пулеметах: оружие было принято без замечаний от военных-оружейников

В деле о якобы бракованных пулеметах, в котором недавно объявили о подозрении бывшему чиновнику Минобороны Александру Лиеву, арестованы 226 единиц оружия, из которых некачественными определены около 80. Однако, по условиям хозяйственного контракта, по которому МОУ их закупило, поставщик обязан обеспечить ремонт или замену неисправной техники, как, собственно, происходит в подобных правоотношениях. УНН в материале разбирался, почему пулеметы не ремонтируют и не отправляют на фронт.

Лиев утверждает, что все условия подписания акта приема-передачи пулеметов были соблюдены. Этот акт о качестве и количестве поставленного вооружения, по его словам, подписали пятеро военных-специалистов по вооружению.

Детали

Еще в марте 2022 года МОУ заключило контракт на поставку пулеметов, его подписал тогдашний директор департамента военно-технической политики. Однако, поставки затянулись. В августе, через полгода после оплаты контракта, на эту должность временно исполняющим обязанности назначили Александра Лиева и он начал требовать от поставщика предоставить необходимые документы и вооружение. Только в декабре, после того, как были предоставлены все необходимые документы, он подписал Акт приема-передачи 226 пулеметов по государственному контракту. Впоследствии, от военных начали поступать жалобы на определенную часть пулеметов.

Как пояснил в комментарии УНН юрист Сергей Лапутько, закупки вооружения Министерством обороны Украины являются по сути хозяйственными контрактами, а это значит, что оборонное ведомство в таких случаях защищено хозяйственным законодательством. В случае поставки некачественной техники предусмотрены следующие варианты возмещения убытков:

ремонт поставленной техники;

замена товара;

возврат средств с учетом штрафных санкций за нарушение условий договора.

Юрист отмечает, что такие ситуации нередки, и хозяйственные суды часто принимают решения в пользу Министерства обороны, заставляя поставщиков выполнять обязательства.

«Министерство обороны здесь в качестве, можно так сказать, обслуживающего субъекта военных. Я бы так это сформулировал, потому что: военные говорят - нам надо, Министерство обороны ищет, везет и привозит в воинскую часть, и говорит вот, например, мина 120. Военные ее смотрят, проводят испытания, пишут свои рекламации, если есть замечания. Если нет, они их принимают, если есть замечания к этим боеприпасам, они обращаются в Минобороны, чтобы вооружение или боеприпасы вернули или заменили», - отметил Лапутько.

Уголовное производство по поставке некачественных пулеметов расследуется еще с 2023 года и все это время 226 пулеметов арестованы. Возникает вопрос, почему их не ремонтируют или не заменяют по условиям контракта? Зачем их держать арестованными?

Ответ на этот вопрос на самом деле может лежать на поверхности, ведь если пулеметы по контракту отремонтируют, заменят или вернут за них средства, то и уголовного производства не будет.

Из-за ареста 226 пулеметов процесс решения проблемы затягивается. Вместо того, чтобы пулеметы как можно быстрее выполняли свои функции в ВСУ, они остаются арестованными, а во время войны каждый день промедления - это потери на фронте.

Действительно ли арест оправдан, если существуют механизмы решения таких ситуаций в рамках хозяйственного законодательства? Ответ на этот вопрос должно дать не только следствие, но и общественность, которая имеет право знать, почему оружие остается непригодным к использованию тогда, когда оно нужно больше всего.