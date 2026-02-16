Руководство подразделения ГСЧС получило подозрения за непригодные спецкостюмы для спасателей на 14 млн грн

В Хмельницкой области для подразделений ГСЧС закупили 1730 комплектов защитного снаряжения на более чем 14 млн грн, однако спасатели получили костюмы низкого качества, не соответствующие техническим требованиям и стандартам. Речь идет не только о растрате бюджетных средств, но и о рисках для безопасности личного состава при ликвидации чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора Украины.

Детали

По версии следствия, комиссия по оборонным закупкам фактически работала "для галочки" и прикрывала схему. Приобрели комплекты радиационной, химической и биологической защиты (костюмы, перчатки, сапоги и чемоданы), однако они оказались непригодными и до сих пор лежат на складах. Спасатели ни разу это экипировка не использовали.

Прокуратура уже сообщила о подозрении начальнику аварийно-спасательного отряда спецназначения и его заместителю по статье о злоупотреблении служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК Украины). В суд подали ходатайство об их отстранении от должностей и избрании меры пресечения.

Руководитель областной прокуратуры Антон Ковальский подчеркнул, что речь идет не только о растрате бюджетных средств, но и о рисках для безопасности личного состава при ликвидации чрезвычайных ситуаций.

К слову, расследователи также написали о подобном деле 2022 года. Тогда в Винницкой области львовская компания вместе с должностными лицами ГСЧС поставила 790 комплектов по завышенной цене (8100 грн при рыночной стоимости 4417 грн), и тогда подозрения получили несколько бывших руководителей и директор компании.

Напомним

В начале февраля ГБР обнародовало новые детали расследования по закупкам некачественных мин для ВСУ, которые не соответствовали техническим требованиям. Пятерым членам преступной организации и четырем военным должностным лицам сообщено о подозрениях.