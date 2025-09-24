$41.380.00
Угода про надра: Мінекономіки назвало головне завдання спільного із США Фонду
Ексклюзив
13:04 • 13539 перегляди
Не лише Польща, а й Франція та Велика Британія: експерт розповів, наскільки далеко рф може бити по Європі "шахедами"
Ексклюзив
12:07 • 16503 перегляди
Чи будуть відключення світла в опалювальний сезон: роз'яснення від голови енергокомітету ВР
24 вересня, 11:17 • 18714 перегляди
новоросійськ зазнав атаки повітряних та морських дронів: відео і всі деталіVideo
24 вересня, 11:04 • 31280 перегляди
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики
Ексклюзив
24 вересня, 10:07 • 17970 перегляди
Трамп уперше заговорив про повернення Україною кордонів 91-го року: експерт прокоментував зміну риторики президента США
Ексклюзив
24 вересня, 08:38 • 32624 перегляди
"Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому
Ексклюзив
24 вересня, 07:25 • 18135 перегляди
Небезпечний прецедент: Верховний Суд підтвердив, що права акціонерів банків не захищені
24 вересня, 06:56 • 18368 перегляди
Генсек ООН: понад 14 тисяч мирних жителів загинули в Україні, сотні дітей - настав час зупинити це
24 вересня, 06:43 • 15265 перегляди
100 Тб даних і переписка аксьонова: розвідка повторно зламала сервери окупаційної влади в Криму
Кароль Навроцький провів зустріч з Дональдом Трампом: що обговорювали

Київ • УНН

 • 48 перегляди

Президенти Польщі і США говорили про ситуацію в Центральній і Східній Європі, а також згадали про російсько-українську війну.

Кароль Навроцький провів зустріч з Дональдом Трампом: що обговорювали

Президент Польщі Кароль Навроцький зустрівся з очільником Білого дому Дональдом Трампом. Очільник Білого дому запевнив польського колегу у подальшій підтримці Польщі з боку США, пише УНН з посиланням RMF24.

Деталі

Вчора разом з дружиною Мартою я мав можливість зустрітися з президентом Трампом та першою леді Меланією Трамп. Я сказав президенту, що це була чудова промова

- сказав президент на брифінгу. Він додав, що ця зустріч стосувалася виступу президента Дональда Трампа в ООН.

Польський лідер наголосив, що американський колега запевнив його у підтримці Польщі з боку США.

Президент Дональд Трамп згадав ситуацію в Польщі та Центральній Європі. Він сказав мені, що Сполучені Штати підтримують Польщу та дуже раді нашим глибоким, важливим, ціннісним відносинам між Сполученими Штатами та Польщею. Це була дуже приємна зустріч

- сказав президент Навроцький.

Журналісти також розпитали Навроцького про вівторковий твіт Трампа, в якому він різко розкритикував росію та заявив, що Україна може повернути всю свою територію. Польський президент заявив, що це не прорив у ставленні Трампа до конфлікту, який стався через вторгнення росії до України.

Я постійно контактую з президентом Дональдом Трампом, тому не вважаю це радикальною зміною в серці президента Дональда Трампа, а публічною зміною

- заявив він.

Навроцький заявив про готовність розмістити ядерну зброю в Польщі17.09.25, 18:08 • 5337 переглядiв

Навроцький додав, що неодноразово говорив з Трампом про "сутність російської федерації".

Для нас це, очевидно, гарна новина, а збереження, або, можливо, я вважаю, збільшення, військової присутності США в Польщі - це гарна новина для всього центральноєвропейського регіону, що підтвердили мої колеги з країн Балтії

- сказав Навроцький.

Навроцького також запитали про інші заяви Трампа. У вівторок президент США ствердно відповів на запитання, чи повинні країни НАТО збивати російські літаки, що порушують їхній повітряний простір.

Якщо президент Дональд Трамп робить такі заяви, це означає, що він усвідомлює, наскільки важливі незалежність і кордони для таких країн, як Польща та інші країни Центральної Європи

- додав він.

На запитання, чи є побоювання, що слова Трампа спровокують росію, Навроцький заявив, що "людина, яка стурбована тим, як польські військові відреагують у контексті порушень наших кордонів, не може бути президентом Польщі".

Доповнення

Президент Польщі Кароль Навроцький знову опинився у центрі скандалу. Під час Генеральної Асамблеї ООН камери зафіксували момент, коли він, імовірно, скористався "снюсом" прямо на офіційному заході.

