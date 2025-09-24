Кароль Навроцкий провел встречу с Дональдом Трампом: что обсуждали

Президент Польши Кароль Навроцкий встретился с главой Белого дома Дональдом Трампом. Глава Белого дома заверил польского коллегу в дальнейшей поддержке Польши со стороны США, пишет УНН со ссылкой на RMF24.

Подробности

Вчера вместе с женой Мартой я имел возможность встретиться с президентом Трампом и первой леди Меланией Трамп. Я сказал президенту, что это была замечательная речь - сказал президент на брифинге. Он добавил, что эта встреча касалась выступления президента Дональда Трампа в ООН.

Польский лидер подчеркнул, что американский коллега заверил его в поддержке Польши со стороны США.

Президент Дональд Трамп упомянул ситуацию в Польше и Центральной Европе. Он сказал мне, что Соединенные Штаты поддерживают Польшу и очень рады нашим глубоким, важным, ценностным отношениям между Соединенными Штатами и Польшей. Это была очень приятная встреча - сказал президент Навроцкий.

Журналисты также расспросили Навроцкого о вторничном твите Трампа, в котором он резко раскритиковал россию и заявил, что Украина может вернуть всю свою территорию. Польский президент заявил, что это не прорыв в отношении Трампа к конфликту, который произошел из-за вторжения россии в Украину.

Я постоянно контактирую с президентом Дональдом Трампом, поэтому не считаю это радикальным изменением в сердце президента Дональда Трампа, а публичным изменением - заявил он.

Навроцкий добавил, что неоднократно говорил с Трампом о "сущности российской федерации".

Для нас это, очевидно, хорошая новость, а сохранение, или, возможно, я считаю, увеличение, военного присутствия США в Польше - это хорошая новость для всего центральноевропейского региона, что подтвердили мои коллеги из стран Балтии - сказал Навроцкий.

Навроцкого также спросили о других заявлениях Трампа. Во вторник президент США утвердительно ответил на вопрос, должны ли страны НАТО сбивать российские самолеты, нарушающие их воздушное пространство.

Если президент Дональд Трамп делает такие заявления, это означает, что он осознает, насколько важны независимость и границы для таких стран, как Польша и другие страны Центральной Европы - добавил он.

На вопрос, есть ли опасения, что слова Трампа спровоцируют россию, Навроцкий заявил, что "человек, который обеспокоен тем, как польские военные отреагируют в контексте нарушений наших границ, не может быть президентом Польши".

Дополнение

