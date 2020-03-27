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Карантин в Україні: як і де можна оформити паспорт у столиці

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. У період проведення карантину, абсолютно на законних підставах українці та іноземці можуть утриматися від оформлення паспортів та посвідок на проживання в Україні. Однак у разі нагальної потреби, це все ще можна зробити у Києві та області у кількох відділах. Про це повідомив начальник Центрального міжрегіонального управління ДМС у м. Києві та Київській області Вячеслав Гузь, передає УНН.

“У столиці 2 територіальних підрозділи ЦМУ ДМС у м. Києві та Київській області продовжують оформлювати паспорти за нагальної потреби: Печерський районний відділ — на правому березі і Дніпровський — на лівому”, — йдеться у повідомленні.

Так само за окремим графіком працюють районні і міські відділи у Київській області. Ознайомитись з графіком можна тут.

Також залишилося 2 відділи документування іноземців, куди можна звернутися для оформлення або пробовження посвідки на проживання в Україні у екстрених випадках (вул. Б.Хмельницького, 10 і вул. Березняківська, 4а).

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Тобто, починаючи з 20 березня 2020 року і на час проведення карантину суб’єкти звернення будуть обслуговуватися лише у визначених підрозділах і лише у виключних випадках за такими напрямками:

— оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки замість втраченого або викраденого (у тому числі замість втраченого або викраденого паспорта-книжечки);

— оформлення ID-картки у разі невідкладної необхідності для отримання публічних, адміністративних та фінансових послуг;

— вклеювання фотокарток до паспорта громадянина України у формі книжечки по досягненню особою відповідного віку;

— оформлення паспортів громадянина України для виїзду за кордон у зв’язку з необхідністю термінового виїзду за кордон, пов’язаною з нагальною потребою в лікуванні від’їжджаючого, від’їздом особи, яка супроводжує тяжкохворого, чи смертю родича, який проживав за кордоном;

— оформлення посвідок на тимчасове і постійне проживання для іноземців та осіб без громадянства у разі невідкладної необхідності для отримання публічних, адміністративних та фінансових послуг.

При цьому отримання виготовлених документів, сформованих довідок і витягів відбувається у звичайному порядку згідно режиму роботи територіальних підрозділів ЦМУ ДМС в м. Києві та Київській області.

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Таким чином, обслуговування суб’єктів звернення за іншими напрямами, у тому числі попередньо записаних до електронної черги, здійснюватися не буде. Однак особи, які здійснили попередню оплату адміністративних послуг, зможуть скористатися оплаченою квитанцією пізніше — після скасування карантину.

Також повідомляється, що наразі зроблено усе для того, щоб іноземці не хвилювалися за свій міграційний статус в Україні, а також, щоб наші співгромадяни не наражалися на адміністративну відповідальність за порушення визначених законом строків звернення за отриманням адміністративних та інших послуг.

Прийнятий в Україні закон встановлює тимчасову, на період дії карантину та протягом 30 днів з дня його відміни, заборону на притягнення до відповідальності іноземців, які не встигли оформити чи поновити документи на право проживання в Україні або вчасно виїхати через запровадження карантину. Тобто, іноземці зможуть врегулювати питання свого перебування в Україні протягом місяця після скасування карантину.

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Також не будуть покарані українці, які під час карантину не владнали питання зі своїми паспортами. Тобто, якщо вам виповнилося 25 чи 45 років і ви мали б упродовж місяця вклеїти нове фото у паспорт-книжечку, чи ви одружилися, змінили прізвище і мали б замінити паспорт — ви маєте законне право не наражати себе і своїх близьких на небезпеку і зробити це після закінчення карантинних заходів. Від дня припинення карантину перебіг строків продовжується з урахуванням часу, що минув до його зупинення.

Зазначається, що на видачу готових документів зараз працюють абсолютно всі підрозділи ЦМУ ДМС у м. Києві та Київській області. Проте звертатися до відділів Міграційної служби для їх отримання під час карантину не обов’язково, адже паспортні документи зберігаються у підрозділах протягом року. Якщо готова посвідка на проживання, іноземець також може отримати її після завершення протиепідемічних заходів, оскільки визначений строк для реєстрації свого місця проживання буде відстрочено. До того ж Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП), які у Києві є органами реєстрації, обмежили свою роботу на час карантину.

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