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Кредитні канікули: НБУ дав банкам рекомендації на час карантину

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КИЇВ. 27 березня. УНН. У Національному банку Україні надали рекомендації українським банкам для роботи з позичальниками під час карантину і попросили з розумінням поставитись до скрутного становища клієнтів. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку НБУ в Facebook.

“Сьогодні ми надали українським банкам рекомендації для роботи з позичальниками під час карантину. Ми попросили банки поставитися з розумінням до скрутного становища позичальників і реструктуризувати їхні кредити”, - йдеться у повідомленні.

Зокрема, у рекомендаціях йдеться, що реструктуризації підлягають кредити, які справно обслуговувалась клієнтами до 1 березня 2020 року. Кредитні канікули доступні громадянам та бізнесу, які мають фінансові труднощі через карантин, тобто, частково чи повністю втратили дохід та роботу.

“Ми запропонували банкам декілька варіантів (реструктуризації - ред.). Наприклад, вас можуть звільнити від сплати тіла кредиту на час карантину з відповідним подовженням кредиту. Також вам може бути запропонована капіталізація відсоткових платежів. Усе залежить від вашої конкретної ситуації та домовленостей з банком”, - вказано у повідомленні.

Зазначається, що банки продовжать нараховувати відсотки, адже продовжується виплата відсотків по депозитах. Сплатити їх можна буде після завершення карантину, а штрафи та пені за несвоєчасне обслуговування споживчого кредиту накладатися не будуть.

Також вказано, що банк не може підвищувати ставки по кредитах під час реструктуризації і вимагати за це комісію. Заявку на реструктуризацію можна залишити, звернувшись у банк по телефону чи онлайн. Якщо кредит без застави - запис розмови, заявка на сайті чи повідомлення в чаті буде вважатись погодженням на реструктуризацію.

“Останнє, але найголовніше: кредитні канікули – це не прощення боргів. Це відтермінування їх сплати у часі. Ваш кредит – це ваша відповідальність домовитися про пільговий режим”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в НБУ пояснили, які підприємства отримають кредитні канікули.

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