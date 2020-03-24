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В НБУ пояснили, які підприємства отримають кредитні канікули

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Кредитні канікули отримають ті підприємства, які припинили, призупинили або суттєво обмежили свою роботу, в результаті чого втратили дохід. Про це заявила перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова в ефірі телеканалу “Україна 24”, передає кореспондент УНН.

“Зрозуміло, що ті, хто повністю, або частково припинив свою діяльність потребує пільгового режиму або ми його називаємо кредитні канікули. Як це працюватиме. Ті підприємства, які припинили, призупинили або суттєво обмежили свою роботу, ті громадяни, які в результаті цих дій тимчасово втратили дохід, тобто, вони зараз знаходяться на карантині, або в неоплачуваних відпустках, абощо — обов’язково повинні отримати режим кредитних канікул. Тобто, відтермінування сплати відсотків за кредитом і відтермінування сплати основного боргу”, — сказала Катерина Рожкова.

Вона додала, що мова йде саме про відтермінування, а не скасування боргів, адже банки працюють на залучених коштах.

“Ми не знаємо, скільки часу продовжаться карантинні обмежувальні заходи. Але на період всіх, якщо вони будуть продовжуватися, чого б не хотілося, ми говоримо, що на період карантину всім, хто постраждав, доступні пільгові умови, доступно відтермінування в обслуговування кредитів. А от після того, як карантин завершиться, банки вже почнуть працювати з бізнесом, як правильно зробити реструктуризацію. Чому — тому що можливо бізнесу знадобиться не лише ще якість відтермінування, а можливо бізнесу знадобляться якісь обігові кошти. І ці вже автоматично не можна зробити”, — зазначила Катерина Рожкова.

За її словами, в НБУ вже погодили все з банківським середовищем і планують завтра-післязавтра, затвердити рішенням правління Національного банку.

Нагадаємо, голова Державної податкової служби України Сергій Верланов відповів на найпоширеніші запитання щодо прийнятих Верховною Радою 17 березня законів, спрямованих на протидію поширенню епідемії коронавірусу в Україні та підтримку бізнесу у цих складних умовах.

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