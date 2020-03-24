В НБУ пояснили, які підприємства отримають кредитні канікули

КИЇВ. 24 березня. УНН. Кредитні канікули отримають ті підприємства, які припинили, призупинили або суттєво обмежили свою роботу, в результаті чого втратили дохід. Про це заявила перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова в ефірі телеканалу “Україна 24”, передає кореспондент УНН.