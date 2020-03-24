В НБУ объяснили, какие предприятия получат кредитные каникулы
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Кредитные каникулы получат те предприятия, которые прекратили, приостановили или существенно ограничили свою работу, в результате чего потеряли доход. Об этом заявила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в эфире телеканала "Украина 24", передает корреспондент УНН.
“Понятно, что те, кто полностью или частично прекратил свою деятельность требует льготного режима или мы его называем кредитные каникулы. Как это будет работать. Те предприятия, которые прекратили, приостановили или существенно ограничили свою работу, те граждане, которые в результате этих действий временно потеряли доход, то есть, они сейчас находятся на карантине, или в неоплачиваемых отпусках, или что — обязательно должны получить режим кредитных каникул. То есть, отсрочка уплаты процентов по кредиту и отсрочки уплаты основного долга”, — сказала Екатерина Рожкова.
Она добавила, что речь идет именно об отсрочке, а не отмене долгов, ведь банки работают на привлеченных средствах.
“Мы не знаем, сколько времени продлятся карантинные ограничительные мероприятия. Но на период всех, если они будут продолжаться, чего бы не хотелось, мы говорим, что на период карантина всем, кто пострадал, доступные льготные условия, доступно отсрочка в обслуживание кредитов. А вот после того, как карантин завершится, банки уже начнут работать с бизнесом, как правильно сделать реструктуризацию. Почему — потому что возможно бизнесу понадобится не только еще качество отсрочки, а возможно бизнесу понадобятся какие-то оборотные средства. И эти уже автоматически нельзя сделать”, — отметила Екатерина Рожкова.
По ее словам, в НБУ уже согласовали все с банковской средой и планируют завтра-послезавтра утвердить решением правления Национального банка.
Напомним, председатель Государственной налоговой службы Украины Сергей Верланов ответил на самые распространенные вопросы о принятых Верховной Радой 17 марта законах, направленных на противодействие распространению эпидемии коронавируса в Украине и поддержку бизнеса в этих сложных условиях.