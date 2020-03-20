Верланов розповів, що змінилося для платників податків на час карантину

Зокрема, за словами голови ДПС, внаслідок прийнятих законів на два місяці, а саме на березень та квітень, було звільнено фізичних осіб-підприємців (ФОПів) на усіх системах оподаткування, самозайнятих осіб, а також членів фермерських господарств від сплати Єдиного соціального внеску (ЄСВ).

Разом з тим, як повідомив Сергій Верланов, обов’язок платити ЄСВ і ПДФО за працівників, які працюють на фізичних осіб-підприємців, — зберігається. “ФОП не сплачує ЄСВ за себе, а за людей, які на нього працюють, — сплачує”, — заявив він.

Сергій Верланов наголосив, що не потрібно подавати будь-яких спеціальних заяв, щоб звільнитися від обов’язку сплати ЄСВ, адже “це відбувається автоматично”. Також, за його словами, на період карантину буде зараховуватися страховий стаж із розрахунку мінімальної суми ЄСВ навіть без його сплати. “Якщо фізична особа-підприємець хоче сплатити більше, то закон не забороняє цього робити”, — підкреслив він.

Також голова податкової роз’яснив, що робити тим платникам, які завбачливо сплатили ЄСВ наперед. За його словами, вказані суми, тобто за березень і за квітень, будуть означати переплату, і ця переплата зараховується автоматично відповідно до поданої платником декларації у наступних періодах. “Також це можна буде зробити по заяві. У будь-якому разі, ці кошти не пропадуть, вони будуть зараховані”, — наголосив Сергій Верланов.

До того ж очільник податкової розповів, що відповідно до ухвалених змін програмні реєстратори розрахункових операцій (РРО) будуть введені у дію з 1 серпня. Їх можна буде використовувати поряд з класичними РРО.

“Так звана загальна фіскалізація для фізичних осіб-підприємців планувалася у два етапи, тобто спочатку вона впроваджується для так званих ризикових груп. Це — торгівля в Інтернеті, торгівля ювелірними виробами, діяльність туристичних агентств тощо. Для цієї категорії фізичних осіб-підприємців обов’язкова фіскалізація із застосуванням, у тому числі, програмних РРО, передбачається відтепер з 1 січня 2021 року, а всезагальна фіскалізація для ФОПів 2, 3 та 4 груп буде введена з 1 квітня 2021 року”, — заявив голова ДПС.

Крім того, Сергій Верланов торкнувся питання декларування доходів фізичних осіб. За словами голови податкової, строк подачі декларацій було посунуто з 1 травня на 1 липня. “Не треба у цей час йти в ЦОПи (Центри обслуговування платників — ред.) та нести свою декларацію, наражати себе на небезпеку. Є час підготуватися і подати її до 1 липня, у тому числі через наш Електронний кабінет”, — повідомив він.

У своєму відеоблозі Сергій Верланов також розповів, що відповідно до прийнятого Верховною Радою закону було запроваджено мораторій на всі перевірки, які проводить Державна податкова служба, на період з 18 березня по 31 травня 2020 року.

“Загальне правило — у цей час документальних та фактичних перевірок не буде. По тим перевіркам, які встигли закінчитися до 18 березня, процедури оскарження будуть проводитися у порядку, визначеному чинним законодавством. Інші перевірки починатися не будуть. Також Державна податкова служба до 30 березня на своєму сайті оприлюднить новий план-графік перевірок, і усі, хто був у плані на цей період, у який було введено мораторій, будуть посунуті відповідно на наступні періоди”, — заявив голова ДПС.

У свою чергу, як повідомив Сергій Верланов, закони не заборонили проведення камеральних перевірок та документальних перевірок з податку на додану вартість.

“Це дуже важливо для отримувачів ПДВ, для великих підприємств, на яких важко трудяться багато людей та мають отримувати зарплату. Державна податкова служба буде підтримувати усіх українців, вітчизняний та міжнародний бізнес, який працює в Україні, зберігає свої робочі місця. Тому ця можливість для нас залишилася. Ми будемо працювати разом з бізнесом для того, щоб усі отримали відшкодування ПДВ у визначений законом термін”, — підсумував він.

Повну версію відео, у якому Сергій Верланов роз’яснює зміни для платників податків на період карантину, можна переглянути нижче.

Нагадаємо, раніше Державна податкова служба України презентувала серію відеоуроків про те, як користуватися електронними сервісами. Так, перший відеоурок присвячено заповненню декларації про майновий стан і доходи громадян.