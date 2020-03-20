Верланов розповів, що змінилося для платників податків на час карантину

ukru
20 березня, 16:58 • 81259 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 153937 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 249842 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 251650 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 249841 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 231928 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 201315 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 185911 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 146159 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 150237 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+3°
 м/с
64 %
757 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
На фронті загинули медійники Дмитро Бєндіков та Кирило Полікевич

На фронті загинули медійники Дмитро Бєндіков та Кирило Полікевич

20 березня, 18:53 • 38736 перегляди
У Запорізькій області пролунали вибухи - ОВА

У Запорізькій області пролунали вибухи - ОВА

20 березня, 19:43 • 18802 перегляди
Ворожа атака на Кропивницький: 14 людей звернулися до лікарів, серед них 7 дітей

Ворожа атака на Кропивницький: 14 людей звернулися до лікарів, серед них 7 дітей

20 березня, 19:47 • 15326 перегляди
Нова зустріч із США в Саудівській Аравії: ЗМІ дізналися, хто у складі української делегації

Нова зустріч із США в Саудівській Аравії: ЗМІ дізналися, хто у складі української делегації

20 березня, 19:57 • 38516 перегляди
Одеса під атакою дронів, лунають вибухи

Одеса під атакою дронів, лунають вибухи

20 березня, 20:08 • 27872 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

20 березня, 12:11 • 249848 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

20 березня, 11:44 • 251656 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 249844 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 231930 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 201317 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 80264 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

20 березня, 15:08 • 28301 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 140492 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 154052 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 113395 перегляди
Актуальне
Верланов розповів, що змінилося для платників податків на час карантину

Верланов розповів, що змінилося для платників податків на час карантину

Київ • УНН

 • 10407 перегляди

КИЇВ. 20 березня. УНН. Голова Державної податкової служби України Сергій Верланов відповів на найпоширеніші запитання щодо прийнятих Верховною Радою 17 березня законів, спрямованих на протидію поширенню епідемії коронавірусу в Україні та підтримку бізнесу у цих складних умовах. Про це йдеться у його відеоблозі на YouTube, передає УНН.

Зокрема, за словами голови ДПС, внаслідок прийнятих законів на два місяці, а саме на березень та квітень, було звільнено фізичних осіб-підприємців (ФОПів) на усіх системах оподаткування, самозайнятих осіб, а також членів фермерських господарств від сплати Єдиного соціального внеску (ЄСВ).

Разом з тим, як повідомив Сергій Верланов, обов’язок платити ЄСВ і ПДФО за працівників, які працюють на фізичних осіб-підприємців, — зберігається. “ФОП не сплачує ЄСВ за себе, а за людей, які на нього працюють, — сплачує”, — заявив він.

Сергій Верланов наголосив, що не потрібно подавати будь-яких спеціальних заяв, щоб звільнитися від обов’язку сплати ЄСВ, адже “це відбувається автоматично”. Також, за його словами, на період карантину буде зараховуватися страховий стаж із розрахунку мінімальної суми ЄСВ навіть без його сплати. “Якщо фізична особа-підприємець хоче сплатити більше, то закон не забороняє цього робити”, — підкреслив він.

Також голова податкової роз’яснив, що робити тим платникам, які завбачливо сплатили ЄСВ наперед. За його словами, вказані суми, тобто за березень і за квітень, будуть означати переплату, і ця переплата зараховується автоматично відповідно до поданої платником декларації у наступних періодах. “Також це можна буде зробити по заяві. У будь-якому разі, ці кошти не пропадуть, вони будуть зараховані”, — наголосив Сергій Верланов.

До того ж очільник податкової розповів, що відповідно до ухвалених змін програмні реєстратори розрахункових операцій (РРО) будуть введені у дію з 1 серпня. Їх можна буде використовувати поряд з класичними РРО.

“Так звана загальна фіскалізація для фізичних осіб-підприємців планувалася у два етапи, тобто спочатку вона впроваджується для так званих ризикових груп. Це — торгівля в Інтернеті, торгівля ювелірними виробами, діяльність туристичних агентств тощо. Для цієї категорії фізичних осіб-підприємців обов’язкова фіскалізація із застосуванням, у тому числі, програмних РРО, передбачається відтепер з 1 січня 2021 року, а всезагальна фіскалізація для ФОПів 2, 3 та 4 груп буде введена з 1 квітня 2021 року”, — заявив голова ДПС.

Крім того, Сергій Верланов торкнувся питання декларування доходів фізичних осіб. За словами голови податкової, строк подачі декларацій було посунуто з 1 травня на 1 липня. “Не треба у цей час йти в ЦОПи (Центри обслуговування платників — ред.) та нести свою декларацію, наражати себе на небезпеку. Є час підготуватися і подати її до 1 липня, у тому числі через наш Електронний кабінет”, — повідомив він.

У своєму відеоблозі Сергій Верланов також розповів, що відповідно до прийнятого Верховною Радою закону було запроваджено мораторій на всі перевірки, які проводить Державна податкова служба, на період з 18 березня по 31 травня 2020 року.

“Загальне правило — у цей час документальних та фактичних перевірок не буде. По тим перевіркам, які встигли закінчитися до 18 березня, процедури оскарження будуть проводитися у порядку, визначеному чинним законодавством. Інші перевірки починатися не будуть. Також Державна податкова служба до 30 березня на своєму сайті оприлюднить новий план-графік перевірок, і усі, хто був у плані на цей період, у який було введено мораторій, будуть посунуті відповідно на наступні періоди”, — заявив голова ДПС.

У свою чергу, як повідомив Сергій Верланов, закони не заборонили проведення камеральних перевірок та документальних перевірок з податку на додану вартість.

“Це дуже важливо для отримувачів ПДВ, для великих підприємств, на яких важко трудяться багато людей та мають отримувати зарплату. Державна податкова служба буде підтримувати усіх українців, вітчизняний та міжнародний бізнес, який працює в Україні, зберігає свої робочі місця. Тому ця можливість для нас залишилася. Ми будемо працювати разом з бізнесом для того, щоб усі отримали відшкодування ПДВ у визначений законом термін”, — підсумував він.

Повну версію відео, у якому Сергій Верланов роз’яснює зміни для платників податків на період карантину, можна переглянути нижче.

Нагадаємо, раніше Державна податкова служба України презентувала серію відеоуроків про те, як користуватися електронними сервісами. Так, перший відеоурок присвячено заповненню декларації про майновий стан і доходи громадян.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$232.38
Brent
$72.33
Bitcoin
$84,447.40
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$42.86
Золото
$3,043.50
Ethereum
$1,978.32