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Верланов рассказал, что изменилось для налогоплательщиков на время карантина

Верланов рассказал, что изменилось для налогоплательщиков на время карантина

Киев  •  УНН

 • 10404 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Председатель Государственной налоговой службы Украины Сергей Верланов ответил на самые распространенные вопросы относительно принятых Верховной Радой 17 марта закон, направленных на противодействие распространению эпидемии коронавируса в Украине и поддержку бизнеса в этих сложных условиях. Об этом говорится в его видеоблоге на YouTube, передает УНН.

В частности, по словам главы ГНС, в результате принятых законов на два месяца, а именно на март и апрель, были освобождены физических лиц-предпринимателей (ФЛП) на всех системах налогообложения, самозанятых лиц, а также членов фермерских хозяйств от уплаты единого социального взноса (ЕСВ ).

Вместе с тем, как сообщил Сергей Верланов, обязанность платить ЕСВ и НДФЛ за работников, работающих на физических лиц-предпринимателей, - сохраняется. "ФЛП не платит ЕСВ за себя, а за людей, которые на него работают, - платит", - заявил он.

Сергей Верланов подчеркнул, что не нужно подавать каких-либо специальных заявлений, чтобы освободиться от обязанности уплаты ЕСВ, ведь "это происходит автоматически". Также, по его словам, на период карантина будет засчитываться страховой стаж из расчета минимальной суммы ЕСВ даже без его уплаты. "Если физическое лицо-предприниматель хочет оплатить больше, то закон не запрещает этого делать", - подчеркнул он.

Также глава налоговой разъяснил, что делать тем плательщикам, которые предусмотрительно оплатили ЕСВ вперед. По его словам, указанные суммы, то есть за март и за апрель, будут означать переплату, и эта переплата засчитывается автоматически в соответствии с поданной плательщиком декларации в следующих периодах. "Также это можно будет сделать по заявлению. В любом случае, эти средства не пропадут, они будут зачислены ", - подчеркнул Сергей Верланов.

К тому же глава налоговой рассказал, что в соответствии с принятыми изменениями программные регистраторы расчетных операций (РРО) будут введены в действие с 1 августа. Их можно будет использовать наряду с классическими РРО.

"Так называемая общая фискализация для физических лиц-предпринимателей планировалась в два этапа, то есть сначала она внедряется для так называемых рисковых групп. Это - торговля в Интернете, торговля ювелирными изделиями, деятельность туристических агентств и тому подобное. Для этой категории физических лиц-предпринимателей обязательно фискализация с применением, в том числе, программных РРО, предполагается отныне с 1 января 2021, а всеобщая фискализация для ФЛП 2, 3 и 4 групп будет введена с 1 апреля 2021 ", - заявил председатель ГНС.

Кроме того, Сергей Верланов затронул вопрос декларирования доходов физических лиц. По словам главы налоговой, срок подачи деклараций было подвинуть с 1 мая на 1 июля. "Не надо в это время идти в Цопы (Центры обслуживания плательщиков - ред.) И нести свою декларацию, подвергать себя опасности. Есть время подготовиться и подать ее до 1 июля, в том числе через наш Электронный кабинет ", - сообщил он.

В своем видеоблоге Сергей Верланов также рассказал, что согласно принятому Верховной Радой закона был введен мораторий на все проверки, которые проводит Государственная налоговая служба, в период с 18 марта по 31 мая 2020 года.

"Общее правило - в это время документальных и фактических проверок не будет. По тем проверкам, которые успели закончиться к 18 марта, процедуры обжалования будут проводиться в порядке, определенном действующим законодательством. Другие проверки начинаться не будут. Также Государственная налоговая служба до 30 марта на своем сайте обнародует новый план-график проверок, и все, кто был в плане на этот период, в который был введен мораторий, будут сдвинуты соответственно на следующие периоды ", - заявил председатель ГНС.

В свою очередь, как сообщил Сергей Верланов, законы не запретили проведение камеральных проверок и документальных проверок по налогу на добавленную стоимость.

"Это очень важно для получателей НДС, для крупных предприятий, на которых трудно трудятся многие и должны получать зарплату. Государственная налоговая служба будет поддерживать всех украинский, российский и международный бизнес, который работает в Украине, сохраняет свои рабочие места. Поэтому эта возможность для нас осталась. Мы будем работать вместе с бизнесом для того, чтобы все получили возмещение НДС в определенный законом срок ", - подытожил он.

Полную версию видео, в котором Сергей Верланов разъясняет изменения для плательщиков налогов на период карантина, можно просмотреть ниже.

Напомним, ранее Государственная налоговая служба Украины представила серию видеоуроков о том, как пользоваться электронными сервисами. Так, первый видеоурок посвящен заполнению декларации об имущественном состоянии и доходах граждан.

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