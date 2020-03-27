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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
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Кредитные каникулы: НБУ дал банкам рекомендации на время карантина

Кредитные каникулы: НБУ дал банкам рекомендации на время карантина

Киев  •  УНН

 • 21605 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. В Национальном банке Украины предоставили рекомендации украинским банкам для работы с заемщиками во время карантина и попросили с пониманием отнестись к затруднительному положению клиентов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу НБУ в Facebook.

"Сегодня мы предоставили украинским банкам рекомендации по работе с заемщиками во время карантина. Мы попросили банки отнестись с пониманием к затруднительному положению заемщиков и реструктуризировать их кредиты", - говорится в сообщении.

В частности, в рекомендациях говорится, что реструктуризации подлежат кредиты, которые исправно обслуживалась клиентами до 1 марта 2020 года. Кредитные каникулы доступны гражданам и бизнесу, которые имеют финансовые трудности из-за карантина, то есть, частично или полностью утративших доход и работу.

"Мы предложили банкам несколько вариантов (реструктуризации - ред.). Например, вас могут освободить от уплаты тела кредита на время карантина с соответствующим удлинением кредита. Также вам может быть предложена капитализация процентных платежей. Все зависит от вашей конкретной ситуации и договоренностей с банком", - указано в сообщении.

Отмечается, что банки продолжат начислять проценты, ведь продолжается выплата процентов по депозитам. Оплатить их можно будет после завершения карантина, а штрафы и пени за несвоевременное обслуживание потребительского кредита налагаться не будут.

Также указано, что банк не может повышать ставки по кредитам при реструктуризации и требовать за это комиссию. Заявку на реструктуризацию можно оставить, обратившись в банк по телефону или онлайн. Если кредит без залога - запись разговора, заявка на сайте или сообщение в чате будет считаться согласием на реструктуризацию.

"Последнее, но самое главное: кредитные каникулы - это не прощение долгов. Это отсрочка их уплаты во времени. Ваш кредит - это ваша ответственность договориться о льготном режиме", - говорится в сообщении.

Напомним, в НБУ объяснили, какие предприятия получат кредитные каникулы.

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