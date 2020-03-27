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Кличко запевнив, що сміття у Києві не припинятимуть вивозити у період карантину

Кличко запевнив, що сміття у Києві не припинятимуть вивозити у період карантину

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. У Києві продовжуватимуть вивозити сміття у період карантину, щодня зі столиці на утилізацію вивозять понад 3,5 тис. тонн твердих побутових відходів. Про це заявив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.

“Хочу заспокоїти киян. Ми не допустимо сміттєвого колапсу. Дуже дивно, що у ЗМІ з’явилася така інформація щодо власників управляючих компаній, які хочуть отримати додаткове фінансування від держави саме в такий складний момент. Київ справді продукує дуже багато побутового сміття, у місті сьогодні розташовано понад 12 тис. сміттєвих баків, та 2,5 тис. баків для роздільного збору сміття. Щодня з Києва вивозять для утилізаціх понад 3,5 тис. тонн твердих побутових відходів”, - сказав Кличко.

За його словами, сміття зі столиці продовжуватимуть вивозити.

“Ділкам, які в такий складний час хочуть додатково заробити, налякуючи мешканців міста, раджу добре подумати перед тим, як це робити”, - додав Кличко.

Як повідомляв УНН раніше, Київська міська рада планує підвищити з 1 квітня тарифи на вивезення сміття з 159 грн до 176 грн за кубометр.

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