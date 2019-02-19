У Києві планують підвищити тарифи на вивіз сміття з 1 квітня

Згідно з розпорядженням, для населення вивезення одного кубометра твердих побутових відходів (ТПВ) коштуватиме 176,26 грн (з ПДВ), зараз тариф становить 159,1 грн за кубометр. Вартість вивозу великогабаритних побутових відходів складе 210,68 грн за кубометр (з ПДВ). Зараз цей тариф становить 175,82 грн за кубометр.

Нагадаємо, новий тариф за вивіз сміття буде розраховуватись на кількість зареєстрованих людей в помешканні, а не на кількість квадратних метрів.