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У Києві планують підвищити тарифи на вивіз сміття з 1 квітня

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 лютого. УНН. Київська міська рада планує підвищити з 1 квітня тарифи на вивезення сміття з 159 грн до 176 грн за кубометр. Про це повідомляє УНН з посиланням на проект розпорядження, опублікованому на сайті КМДА.

Згідно з розпорядженням, для населення вивезення одного кубометра твердих побутових відходів (ТПВ) коштуватиме 176,26 грн (з ПДВ), зараз тариф становить 159,1 грн за кубометр. Вартість вивозу великогабаритних побутових відходів складе 210,68 грн за кубометр (з ПДВ). Зараз цей тариф становить 175,82 грн за кубометр.

Нагадаємо, новий тариф за вивіз сміття буде розраховуватись на кількість зареєстрованих людей в помешканні, а не на кількість квадратних метрів.

Українські Національні Новини

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