В Киеве планируют повысить тарифы на вывоз мусора с 1 апреля
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Киевский городской совет планирует повысить с 1 апреля тарифы на вывоз мусора с 159 грн до 176 грн за кубометр. Об этом сообщает УНН со ссылкой на проект распоряжения, опубликованном на сайте КГГА.
Согласно распоряжению, для населения вывоз одного кубометра твердых бытовых отходов (ТБО) будет стоить 176,26 грн (с НДС), сейчас тариф составляет 159,1 грн за кубометр. Стоимость вывоза крупногабаритных бытовых отходов составит 210,68 грн за кубометр (с НДС). Сейчас этот тариф составляет 175,82 грн за кубометр.
Напомним, новый тариф за вывоз мусора будет рассчитываться на количество зарегистрированных людей в помещении, а не на количество квадратных метров.