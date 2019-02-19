В Киеве планируют повысить тарифы на вывоз мусора с 1 апреля

Согласно распоряжению, для населения вывоз одного кубометра твердых бытовых отходов (ТБО) будет стоить 176,26 грн (с НДС), сейчас тариф составляет 159,1 грн за кубометр. Стоимость вывоза крупногабаритных бытовых отходов составит 210,68 грн за кубометр (с НДС). Сейчас этот тариф составляет 175,82 грн за кубометр.

Напомним, новый тариф за вывоз мусора будет рассчитываться на количество зарегистрированных людей в помещении, а не на количество квадратных метров.