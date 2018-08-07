У КМДА розповіли, скільки коштуватиме вивіз сміття за новим тарифом
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Новий тариф за вивіз сміття буде розраховуватись на кількість зареєстрованих людей в помешканні, а не на кількість квадратних метрів. В середньому тариф становитиме 20-25 гривень за місяць на особу. Про це на брифінгу повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелєєв, передає УНН.
“Тариф на вивіз сміття на особу коливатиметься в такому інтервалі — від 20 до 25 гривень на особу... Зараз сплата за сміття буде залежати від кількості людей, які проживають в квартирі”, — повідомив Пантелєєв.
Тариф буде розраховуватись за такою формулою: середня річна норма на особу множиться на тариф підприємства-перевізника та ділиться на 12 місяців. Середня річна норма відходів на одну особу на рік становить 1,93 куб.м для будинків зі сміттєпроводами, 2,15 куб.м для будинків без сміттєпроводів та 1,39 куб.м для гуртожитків. Основний вивіз сміття в Києві здійснює КП “Київкомунсервіс”, тариф якого становить 20-25 гривень на особу.
Пантелєєв зазначив, що інформація про кількість проживаючих в квартирі не завжди відповідає дійсності. Він закликав киян написати відповідні заяви, якщо ця цифра відрізняється від офіційних даних.
“Для того щоб повідомити кількість проживаючих, достатньо написати заяву у довільній формі у відділ районного комунального сервісу. Якщо інформація буде не достовірна — це призведе до перенакопичення сміття. Ми сподіваємося, що кияни підуть нам назустріч в цьому”, — додав Пантелєєв.
Як повідомляв УНН, у Львові більше ніж удвічі зріс тариф на вивезення сміття.