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В КГГА рассказали, сколько будет стоить вывоз мусора по новому тарифу

В КГГА рассказали, сколько будет стоить вывоз мусора по новому тарифу

Киев  •  УНН

 • 13980 просмотра

КИЕВ. 7 августа. УНН. Новый тариф за вывоз мусора будет рассчитываться на количество зарегистрированных людей в помещении, а не на количество квадратных метров. В среднем тариф составит 20-25 гривен в месяц на человека. Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, передает УНН.

"Тариф на вывоз мусора на человека будет колебаться в таком интервале - от 20 до 25 гривен на человека... Сейчас оплата за мусор будет зависеть от количества людей, проживающих в квартире", - сообщил Пантелеев.

Тариф будет рассчитываться по следующей формуле: средняя годовая норма на человека умножается на тариф предприятия-перевозчика и делится на 12 месяцев. Средняя годовая норма отходов на одного человека в год составляет 1,93 куб.м для домов с мусоропроводами, 2,15 куб.м для домов без мусоропроводов и 1,39 куб.м для общежитий. Основной вывоз мусора в Киеве осуществляет КП "Киевкоммунсервис", тариф которого составляет 20-25 гривен на человека.

Пантелеев отметил, что информация о количестве проживающих в квартире не всегда соответствует действительности. Он призвал киевлян написать соответствующие заявления, если эта цифра отличается от официальных данных.

"Для того чтобы сообщить количество проживающих, достаточно написать заявление в произвольной форме в отдел районного коммунального сервиса. Если информация будет не достоверна - это приведет к перенакоплению мусора. Мы надеемся, что киевляне пойдут нам навстречу в этом", - добавил Пантелеев.

Как сообщал УНН, во Львове больше чем вдвое вырос тариф на вывоз мусора.

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