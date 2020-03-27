Кличко заверил, что мусор в Киеве не будут прекращать вывозить в период карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. В Киеве будут продолжать вывозить мусор в период карантина, ежедневно из столицы на утилизацию вывозят более 3,5 тыс. тонн твердых бытовых отходов. Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
"Хочу успокоить киевлян. Мы не допустим мусорного коллапса. Очень странно, что в СМИ появилась такая информация о владельцах управляющих компаний, которые хотят получить дополнительное финансирование от государства именно в такой сложный момент. Киев действительно производит очень много бытового мусора, в городе сегодня находится более 12 тыс. мусорных баков, и 2,5 тыс. баков для раздельного сбора мусора. Ежедневно из Киева вывозят для утилизации более 3,5 тыс. тонн твердых бытовых отходов", - сказал Кличко.
По его словам, мусор из столицы будут продолжать вывозить.
"Делкам, которые в такое сложное время хотят дополнительно заработать, пугая жителей города, советую хорошо подумать перед тем, как это делать", - добавил Кличко.
Как сообщал УНН ранее, Киевский городской совет планирует повысить с 1 апреля тарифы на вывоз мусора с 159 грн до 176 грн за кубометр.