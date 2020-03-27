У Кабміні закликали українців свідомо споживати компослуги та сплачувати за них онлайн

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов закликав до свідомого споживання комунальних послуг та до сплати за них онлайн. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Мінрегіону.

“З кожним днем кількість людей, що залишається вдома через карантинні обмеження, зростає. Тож комунальні послуги та їх якісне надання стають все більш актуальними питаннями, особливо зараз, в режимі надзвичайної ситуації. Свідоме ставлення до споживання комунальних послуг має бути підсилене. Свідомість — не тільки в заощадливості, але й в тому, як ми, громадяни України, за такі послуги сплачуємо. Враховуючи ситуацію, яка наразі склалася в Україні, та заходи, прийняті урядом на підтримку населення, несплата громадянами за житлово-комунальні послуги може призвести до складнощів у роботі постачальників”, — сказав Чернишов.

Він зазначив, що кожна галузь економіки, підприємство та людина відчуває на собі, наскільки потужно й негативно пандемія вражає життя України. Уряд має цілу низку першочергових завдань щодо протидії поширенню коронавірусу і одне з них — забезпечити населення безперебійним наданням комунальних послуг, необхідних для нормального життя кожної людини.

За його словами, наразі всі підприємства, організації та установи житлово-комунальної сфери працюють у звичному режимі.

“Звертаюсь до всіх, у кого є близькі люди літнього віку. Допоможіть вашим рідним та сусідам сплатити комунальні платежі вдома онлайн. Зупиніть родичів та знайомих літніх людей, які прямують із домівок до черг. Немає необхідності наражати себе на небезпеку. Нехай залишаються вдома. Уряд і надалі робитиме все можливе задля більшої соціальної підтримки населення. Панікувати не варто. Тільки об’єднавши зусилля, ми вийдемо з кризової ситуації”, — додав Чернишов.

Нагадаємо, під час карантину не припинятиметься постачання ЖКП у разі несплати за комуналку.

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